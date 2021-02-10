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【送禮之選】MainettiCare X KKbird 尖沙咀概念店登場　陳嘉桓拍Dr. K Kwong推玫瑰造型防疫口罩

休閒消費 18:06 2021/02/10

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名人陳嘉桓及專家Dr. K Kwong攜手推出的玫瑰造型防疫口罩。(圖片由MainettiCare提供)

Mask Concept Popup 於今年的農曆新年前更夥拍MainettiCare首次於尖沙咀舉辦MainettiCare X KKbird Concept Store，並推出限量版阿童木、B. Duck及怪醫黑傑克口罩系列，現場更設多個新年優惠，包括2月11日 （年三十晚）或之前，全店9折優惠，指定款式更送出應節的利是封及B.DUCK揮春。Concept Store更會定期引入不同的全新系列口罩，為港人帶來與眾不同的口罩選擇。

點擊大圖查看全新系列口罩詳情：

    點擊圖片放大
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MainettiCare X KKbird Concept Store選址尖沙咀柏麗大道開店，內有多款精選優質口罩，集桌越品質、防護及品牌特色於一身、由MainettiCare推出的小飛俠阿童木口罩、B. Duck口罩及怪醫黑傑克口罩系列等絕對是農曆新年送禮之選。

另外，名人陳嘉桓及專家Dr. K Kwong更驚喜現身新店開幕活動，並於活動上介紹由兩人攜手推出的玫瑰造型防疫口罩。系列於即日起，在尖沙咀分店限量發售，玫瑰造型防疫口罩由陳嘉桓親手設計，高貴而有個性，並由Dr. K Kwong全程監督，確保質素，集外觀及實用於一身。

MainettiCare X KKbird Concept Store 詳情

營業日期：2021年2月6日- 5月中旬

營業時間：上午 11 時至下午 8 時

地點：九龍尖沙咀彌敦道111-181號柏麗購物大道地下D段24號舖

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責任編輯：張懿慧

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