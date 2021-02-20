偏食問題｜見證女兒由抗拒到「表演」吃蛋黃　營養師媽媽煮餸多元化減少偏食：沒邪惡食物只有慾望食物

▲ 營養師吳耀芬認為，沒有邪惡食物，只有慾望食物。

不少家長也怕子女偏食，或狂吃零食。育有兩名女兒的營養師吳耀芬（Kathy）認為，沒有超級食物，也沒有邪惡食物，只有慾望食物，而且飲食應多元化。Kathy不會禁止女兒吃零食，而且經常烹調各式各樣食物，鼓勵她們多嚐試。耳濡目染下，本來抗拒吃蛋黃的女兒，儘管不太喜歡，也願意嚐一嚐蛋黃的滋味。

薯片、薯條這些零食，愈不讓她們吃，她們就愈想吃。小朋友也是一個人，需要試新事物，只要不過量就可以了。

然而，總有家長過度擔憂。擔任營養師20年來，Kathy遇過不少極端個案，除了要求戒零食，有家長不會在子女3歲前下鹽煮食，怕吸收太多鹽分影響健康；也有人讓子女每天喝一公升奶，把奶當水喝；甚至不讓孩子吃正餐，只讓他們喝營養奶。「Nervous mother, nervous child」，為免孩子也變成「緊張大師」，身兼心理輔導員的Kathy常常提醒自己放鬆，不過度限制女兒的飲食。

▲ Kathy言教身教並重，耳濡目染下，長女紫晴（右）對煮食感到好奇，幼女紫蕾（左）也開始嚐試不同的水果。（陳靜儀攝）

1歲開始同檯吃飯 零食只能淺嚐

我相信沒有一種食物是超級食物，吃愈多不同種類的食物，所吸收到的營養也最多最好。

女兒出生後，Kathy先讓她們吃半年粥仔，1歲開始同檯吃飯，成年人吃甚麼，她們就吃甚麼；至1歲半、建立正餐習慣後，就偶然讓她們試吃零食，例如雪糕、薯片、薯條、朱古力、汽水。但她提醒，少吃多滋味，零食只能淺嚐，不能當飯吃，以致失衡甚至暴飲暴食。

沒有邪惡食物，只有慾望食物，慾望食物可以是健康或不健康的。

Kathy認為，讓孩子維持一日三餐正餐，就可發育成長。不過，若常問子女喜歡吃甚麼，他們喜歡的，才煮給他們吃，則很易養成偏食習慣。

▲ 豬牛羊雞魚、粥粉麵飯，各類蔬果均會出現在Kathy家的飯桌上，煮餸時她會添加適當調味料，讓女兒吃得更開心。（陳靜儀攝）

飲食多元化 煮甚麼就吃甚麼

飲食一定要多元化 ，甚麼也讓她們試吃。即使她們不吃，我也會煮，讓她們接觸不同食物。

作為家長，身教很重要。在女兒面前進食，Kathy總會表現出津津有味的樣子，並灌輸正確觀念：「好吃不好吃也要吃一些，有營養的就要吃」，有時她更會請女兒舔一口。即使女兒不喜歡西蘭花，Kathy仍會繼續煮，讓她們逼著拌飯吃。「在飯桌上，我預備甚麼，她們就要吃甚麼 。」

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長女對食物感好奇 幼女不再抗拒吃蛋黃

長女紫晴喜歡鑽進廚房，看媽媽煮飯，更不時「偷吃」餸菜，對食物和味道均感到好奇。不少小朋友也抗拒的紅蘿蔔，她卻吃得開懷。反之，幼女紫蕾不喜歡的食物較多，例如蛋黃、水果。然而，有天她卻拿起叉子，神氣地說：「媽媽，我現在吃蛋黃了，你看看。我不喜歡吃的，現在吃了。」如是者，她吃掉一整個蛋黃。

照顧偏食的幼女，Kathy自有一套對策——以水果為例，勿一下子讓孩子吃較濃或較酸的水果，宜先試吃香蕉、蘋果，再試吃梨。她不時拿著水果問紫蕾吃不吃，刻意說：「那我吃了。嗯，真的很美味！」紫蕾有時會拒絕，但幾個月後，可能憶起這畫面，就自己拿來吃了。現時，除了很酸的橙、葡萄、布冧等水果她也會吃。

▲ 同檯吃飯時，Kathy更重視與女兒的互動，例如吃飯禮儀，會否只顧吃自己吃，不懂分享食物。（陳靜儀攝）

注意進食份量及時間 正餐佔飲食80%

工作忙碌，部份家長會聘請外傭照顧子女。Kathy曾遇過，有小孩因外傭廚藝欠佳或膳食千篇一律，不願進食，以致營養不足、身體消瘦。 有家長為此辭職，親自下廚，專心照顧孩子，最終令他長胖了。Kathy憶述，與那孩子煮食時，發現他食量頗大，故他並非不喜歡吃東西。

另有家長讓孩子一天吃8餐，包括餐與餐之間的茶點、睡前的小食，但卻投訴孩子不吃正餐。無獨有偶，亦有家長為兩、三歲孩子提供成人膳食份量，同樣讓子女吃過量。

飲食多元化的同時，也需注意比例及進食時間。Kathy的做法是，早午晚三餐佔孩子飲食80%；小食或她們想試的新食物，則佔飲食20%。若在正餐吃不夠蔬菜，就在小食時間補吃一個水果 。另外，飯前2小時不准進食，以免她們帶著飽肚感吃飯，「希望坐在飯桌前，對正餐感興趣。」睡前不准吃糖果，以免蛀牙。吃糖、薯片、薯條後，會著她們多喝水。

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飲食習慣受父母影響 以身作則教導女兒

因擔心添加劑影響健康，有家長不准子女吃朱古力。Kathy指，其實添加劑份量很少，可以吃兩、三顆「過口癮」。若老是阻止，對子女說「不准吃」，把零食當毒藥的話，那神情更嚇人。

喜歡吃薯片的Kathy坦言，每次只會吃幾塊「過口癮」，點綴生活，亦希望藉此為女兒樹立榜樣。她認為，子女的飲食習慣主要受父母影響。「要讓女兒有淺嚐概念，不會要求她們戒吃某些食物，也不會任其大吃特吃 。」同時，亦要注意生活的排序：休息第一，飲食第二，運動第三。休息不足卻去做運動，對身體也是一種負荷。

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記者：黃泳欣