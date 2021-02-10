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【亞洲神童】張如城重出江湖開賀年騷　MV公園取景+財神結他手勁high【有片】

娛樂 17:41 2021/02/10

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張如城重出江湖。

亞洲神童張如城歸來了！令不少人「耳朵懷孕」的亞洲神童張如城，他的MV素來都衝擊樂迷聽覺以至視覺。5年未有新MV推出的張如城，終於在鼠年將完結前為樂迷獻上新MV，提早賀年，而且歌藝仍保持過往一貫水平，沒有令樂迷失望。

昨日（2月9日），YouTube有位名為「Sun King」的用戶，上載一條長達13分49秒、名為「Jacky Cheung亞洲神童張如城慈善音樂會Charity performance come from Jacky Cheung The child prodigy of Asia」影片。

充滿過年feel。（影片截圖）

13歲成名被封神童

是次「演唱會」一開始，先由一位自稱姓許的音樂老師，與大家重溫亞洲神童張如城從13歲出道至今的殊榮，更稱張如城以13歲之齡已有此音樂成就，令人驚嘆。

同時，許老師亦為張如城多年來在網上受惡意中傷抱不平。

許老師講話約4分50秒，可是張如城仍未出場。當吊足樂迷胃口後，張如城終於華麗登場。

    點擊圖片放大
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無奈或因為製作成本關係，「張如城慈善音樂會」未有其他嘉賓，不過他未有因此馬虎，張如城穿紅色外套，充滿新年氣氛，他並分別在studio及荔枝角公園拍片，十分有誠意。

代表作《中國的巨龍》。

他分別獻唱樂迷耳熟能詳的《路上》和《中國的巨龍》，而且更以充滿個人特色的唱腔及舞步，施展渾身解數以回報樂迷，一飽粉絲的耳福及眼福。

同場加映：陳勉良訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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