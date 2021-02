【亞洲神童】張如城重出江湖開賀年騷　MV公園取景+財神結他手勁high【有片】

▲ 張如城重出江湖。

亞洲神童張如城歸來了!令不少人「耳朵懷孕」的亞洲神童張如城,他的MV素來都衝擊樂迷聽覺以至視覺。5年未有新MV推出的張如城,終於在鼠年將完結前為樂迷獻上新MV,提早賀年,而且歌藝仍保持過往一貫水平,沒有令樂迷失望。

昨日(2月9日),YouTube有位名為「Sun King」的用戶,上載一條長達13分49秒、名為「Jacky Cheung亞洲神童張如城慈善音樂會Charity performance come from Jacky Cheung The child prodigy of Asia」影片。

▲ 充滿過年feel。(影片截圖)

13歲成名被封神童

是次「演唱會」一開始,先由一位自稱姓許的音樂老師,與大家重溫亞洲神童張如城從13歲出道至今的殊榮,更稱張如城以13歲之齡已有此音樂成就,令人驚嘆。

同時,許老師亦為張如城多年來在網上受惡意中傷抱不平。

許老師講話約4分50秒,可是張如城仍未出場。當吊足樂迷胃口後,張如城終於華麗登場。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

無奈或因為製作成本關係,「張如城慈善音樂會」未有其他嘉賓,不過他未有因此馬虎,張如城穿紅色外套,充滿新年氣氛,他並分別在studio及荔枝角公園拍片,十分有誠意。

▲ 代表作《中國的巨龍》。

他分別獻唱樂迷耳熟能詳的《路上》和《中國的巨龍》,而且更以充滿個人特色的唱腔及舞步,施展渾身解數以回報樂迷,一飽粉絲的耳福及眼福。

