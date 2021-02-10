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桃花盛開｜慈山寺滿山桃花盛開迎新春 農曆初七重開供公眾預約參學

休閒消費 17:30 2021/02/10

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慈山寺桃花盛開。

慈山寺栽植500株桃花盛開，為香港祈福。慈山寺表示將於農曆初七(2月18日)重開，公眾可於網上預約參學。

慈山寺在facebook上表示，慈山寺功德主李嘉誠先生，知道香港人在疫情期間「想花」，半年前開展栽植桃花之計劃，借供花為廣大香港人祈福，寄望新一年港人具般若之慧，明心見性，福慧同修。

慈山寺桃花盛開。

新年承喜，寺內桃花盛放迎新春，多得本地花農的心力，早於半年前在寺內的正念之路栽植桃花樹苗，並一直延伸至觀音聖像背後，重塑唐代白居易筆下，「人間四月芳菲盡，山寺桃花始盛開」的詩意， 桃花芬芳彌漫山寺，以心花供佛，傳播祝福。

慈山寺桃花盛開。

慈山寺將於農曆初七(2月18日)重開，公眾可於網上預約參學。由即日起至年初四(2月15日) ， 進行線上祈願，寺方會把大眾之福願，在初五之線上法會禮供觀音聖像，正心善念迴向世界，吐故納新。

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責任編輯：陳珈希

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