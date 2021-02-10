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政府2月18日全面恢復公共服務　出入政府大樓需用「安心出行」

社會 17:37 2021/02/10

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政府要求出入政府大樓者，需用「安心出行」流動應用程式。（資料圖片）

政府稱疫情漸趨緩和，因應最新發展，政府發言人今日（10日）宣布，由2月18日起政府部門將會全面恢復正常公共服務。
　　 
發言人說，疫情漸趨緩和，考慮到社會和經濟運作需要，政府部門會恢復正常公共服務。個別政策局和部門或需要時間部署人手和物資，或受法例所限，可能稍後才會恢復部分服務。

為了減少人流和社交接觸，各政策局和部門會在恢復提供公共服務的同時，繼續採取針對性措施，例如實施彈性上班時間和午膳時間；舉行視像會議以減少面見會議等。在恢復公共服務的初期，可能會有較多市民需要各項服務，輪候時間可能會較長，或是需要更長時間才能完成處理申請，我們希望市民諒解。
　　 
發言人呼籲有需要的市民繼續利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法。假如必須前往政府大樓或辦事處，則必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的防疫措施，包括體溫檢測、使用「安心出行」流動應用程式和人流控制安排。

食物及衞生局局長陳肇始稱，農曆年期間不會再封區檢測。倘疫情趨穩定，年初七（18日）起放寬部分防疫措施，包括包括食肆晚市堂食可延長至晚上10時，最多4人一桌，亦容許美容院、戲院、主題樂園、健身室、按摩院等多個表列處所有條件重開。若處所未有遵守新防疫規例，可遭勒令停業或禁止堂食。

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責任編輯：吳卓峰

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