馬道立：司法獨立與人大釋法非不可並存

▲ 馬道立上月退休。（資料圖片）

終審法院前首席法官馬道立認為，司法獨立與人大常委會解釋《基本法》的權力兩者並非不可並存，因為根據《基本法》，人大常委會有權對《基本法》的條文作出權威性解釋，本港法院亦有責任落實，但這不會影響司法獨立。

上月退休的馬道立接受香港律師會期刊《香港律師》訪問時稱，知道很多人喜歡為法官貼上標籤，而標籤往往是因案件結果而來，尤其是涉及政治案件，例如判決政府勝訴，就是「保守派」；如果判政府敗訴，就是「自由派」。他稱，2010年出任終審法院首席法官時，的確被形容為「保守派」，因為他在上訴法庭審理一些備受矚目的案件時，判政府勝訴，而且在執業期間曾在多宗公法案件中代表政府一方。但他強調，法官是根據法律、法律原則和法律精神就案件作出判決，沒有考慮其他因素的餘地，「更遑論加入個人特質」。

出任終審法院首席法官10年，被問到如有機會重新開始，做法會否有所不同時，馬道立認為，人在當下必須作出決定，且只能按當時情況盡力而為，而且很多決定都是要在許多因素之間取得平衡，他提醒終審法院首席法官，必須緊記：要作決定時就作決定，這是唯一的選擇，「猶豫不決是最差的選擇。」

他又表示，自己出任首席法官時的首要原則是：緊遵出任法官時作出的司法誓言。他認為，誓言以莊嚴的形式概括了法治的含義，誓言不僅是形式，還界定了法官職責的本質。馬道立坦言，領導終審法院有時非常具有挑戰性，挑戰在於要確保自己時時刻刻都充分意識到司法機構面對的壓力，並盡己所能應對壓力。

馬道立認為，自1997年回歸以來，最顯著的變化之一是，社會大眾對法律和法院工作的關注，指過去十年，公眾的關注日益增加，形容是健康的趨勢，又強調大眾正確理解法律和法治，避免扭曲很重要。馬道立又讚賞香港法律學院做得非常好，但值得加強的領域，「那就是法治，單純而不受政治考慮影響的法治。」

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責任編輯：林曉君