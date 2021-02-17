正能量｜遭夫離棄喊到盲酗酒消愁險輕生　寄情運動獨力捱大三子走出低谷

▲ 莊嬋鳳身心飽歷風霜，失去視力、失去丈夫，曾一度企圖輕生，幸而得到朋友扶持，以運動矯正人生觀。

人生不如意事十常八九，最重要跌倒後懂得再次站起來，堅強面對並重新振作。莊嬋鳳身心飽歷風霜，失去視力、失去丈夫，曾一度企圖輕生，幸而得到朋友扶持，以運動矯正人生觀，讓她重拾自信，活得正面而且快樂。

跟今年58歲的莊嬋鳳（阿鳳）攀談，也感受到她的樂觀幽默，難以想像她曾在人生低谷一蹶不振。她是泰國華僑，18歲隻身來港定居，後來與港人結婚，更誕下了3名兒子，本以為以後會過着無憂無慮、幸福快樂的生活。

▲ 莊嬋鳳（右）參與盲人保齡球賽獲獎，與香港盲人體育總會創辦人陳梁悅明合照。（相片來源：被訪者提供）

傷心過度致眼疾惡化

她回憶道：「我在14歲時已發現患上視網膜色素病變，當時視力還算正常，來港後情況開始轉差，視力範圍收窄了，更患上夜盲症。我與丈夫育有3名兒子，他卻因為渴望生女而提出離婚，狠心拋棄我們。我讀書不多，最擔心都是小朋友，雖然令我傷心欲絕，但我仍苦撑下去，硬着頭皮獨力照顧家庭，湊大3個兒子。」

可惜在28歲時，阿鳳因為不時嚎哭，令眼睛病情惡化，視力逐漸衰退，直至後來雙目失明。但為了盡母親的責任，也不為自己擔心，慢慢適應看不到的世界。直到幼子差不多中學畢業，她意志愈來愈消極，覺得人生沒有意義，終日借酒消愁。

運動重建自信

當時兒子正值反叛期，她因此寄情煙酒，嚴重酗酒，由中午開始飲到凌晨三、四點，喝醉了寧願坐白車入院，也不想面對兒子。最嚴重時更一時想不開，多次嘗試輕生，幸好亦被救回。走在人生低谷的她徬徨無助，後來獲轉介至社工，參加一些盲人輔導會，更加入了剛成立的盲人體育總會。

意志消沉的阿鳳，從來沒想過視障人士也可以做運動。她說：「當時我是一個體重接近200磅的『肥師奶』，一開始跑步覺得十分辛苦，不時想放棄。後來明白自己的身體要好好愛錫，為保持健康愈跑愈上癮。以往患有高血壓也緩和，同時感到自己的心理平衡了，情緒更加正面，不會再去怪責別人，過去的重擔也放下。」

領跑員成最佳拍檔

她一跑就跑到現在，至今已有13年，當中更曾參加過10公里及21公里半馬拉松，最厲害是遠赴台灣參加9公里的馬拉松。「那次才剛開始練跑，跑到5公里左右想半途而廢，坐在地上抱怨。領跑員不停鼓勵我，說只差少少就完成，跑完再請你飲可樂。」於是她堅持下去，最終也能完成賽事，更獲第二名，為她打了一枝強心針，重燃鬥志及自信心。

她衷心感謝一路帶領着她的一眾領跑員：「盲人其實最重要是身邊的拍檔，我們只是一直向前跑，領跑員卻要擔當我們的眼睛，瞻前顧後並留意安全，又不能快過自己。一個人跑很容易，但兩個人一起跑就講求合作、默契及互相信任，永遠陪伴着對方，過程相當窩心。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

學懂積極面對人生

盲人運動不只跑步，阿鳳也積極參與划龍舟、保齡球及踩單車等，以運動充實自己，更能放下以往的壞習慣。她笑說：「煙酒令體質變差，又會手軟腳軟，肝硬化甚至連荷包也乾硬化，影響運動場上的發揮之外，連朋友也敬而遠之。現在不需要依靠這些東西，加上朋友家人的愛，將以往的唔開心也忘記得一乾二淨。」

除了運動，她亦不時做義工，探訪一些視障朋友，又到老人中心表演唱歌。閒時她亦會在社區中心及學校等講解視障人士的生活與困難，讓大眾可以了解更多。現時她正在學盲人按摩，學習一技之長並增加見識。「香港有不少視障人士也想工作，可惜無僱主肯聘請，每天鬱在家中很苦悶，就會胡思亂想。現在體育中心的資源亦很緊絀，如果有地方給我們一班視障人士聚聚，學習新事物，相信也能改善心態。人到中年，自己的人生方向也改變了。」

阿鳳特別感激香港盲人輔導會以及香港盲人體育總會，創辦人及員工們一直為香港的視障人士默默付出很多，又提供一個平台舉行活動，讓他們的人生也能充滿希望。她期望疫情過後能繼續運動，又想試試參與話劇，讓其他人知道盲人其實殘而不廢，也可以做到很多事，並活得精采。

記者：張頌婷