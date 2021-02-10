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港府破格突向7人頒獎狀　消息︰今次乃「特事特辦」

政治 17:50 2021/02/10

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港府突然向7名前任及現任高級警務人員，頒發行政長官公共服務獎狀。（政府新聞網）

國家主席習近平上月底聽取特首林鄭的述職時，曾要求轉達對受美國制裁的香港官員。結果，港府沒有按照每年一次公布授勳名單的傳統，今日又突然向7名受制裁的警隊高官，包括處長鄧炳強及前處長盧偉聰，頒授行政長官公共服務獎狀。消息形容，今次做法可謂「特事特辦」，突顯對前綫執法人員的重視。

港府每年都會在回歸日公布授勳名單，但去年因應疫情，延至10月1日才公布授勳名單，不過名單公布了4個多月。港府今日又突然向7人頒發行政長官公共服務獎狀，當中3人已在去年授勳銜，分別是盧偉聰獲頒金紫荊星章；國家安全處處長蔡展鵬獲香港警察卓越獎章，以及國安處高級警司李桂華獲香港警察榮譽獎章。

至於其餘4人，過去亦曾獲勳銜，助理處長（國家安全2）江學禮在2016年已獲行政長官公共服務獎狀、鄧炳強則在3年前獲香港警察卓越獎章、副處長（國家安全）劉賜蕙及助理處長（國家安全1）簡啟恩亦曾獲香港警察榮譽獎章。

林鄭月娥上周已聯同中聯辦主任駱惠寧，到訪警察總部及尖沙咀警署，慰問在前年修例風波中受傷的警員。有政界中人指，林鄭今次「加碼」頒獎，以體現轉達習近平到警隊的慰問及支持。此外，不少親中社團近月亦不時到訪警署，向警方表示支持。

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撰文 : 傅流螢

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