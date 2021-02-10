  • 16°C
香港時間 : 2021210日 (三) 18:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】陳肇始：待專家提交意見後再作決定用科興疫苗　強調會以科學實證為基礎

社會 17:57 2021/02/10

分享：

熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

（資料圖片）

新冠疫苗最快本月抵港，疫苗顧問專家委員會今日（10日）下午舉行會議，審視科興提交的新冠疫苗資料數據，惟因應部分接種的效果及抗體問題等數據，仍有待科興進一步提供資料，料兩周後再開會決定是否建議批准使用。詳情請見【下一頁

食衞局局長陳肇始表示，疫苗顧問專家委員會已就科興提交的緊急使用申請，評核及審視其安全、質素及效能，顧問專家委員會認為提交的相關數據為正面，但要求提供額外數據及資料，以確立其新冠疫苗作為預防新冠肺炎的效益是大於風險，局方會待專家顧問提交意見後，加以考慮並作決定。

她強調，政府確保疫苗符合效能及符合質素要求，並會按《599K章》要求，安排市民接種，為加強市民對疫苗信心，當局接種工作會以科學實證為基礎，並以公開透明為原則，適時以不同渠道提供最新資訊，掌握有關疫苗正確及全面資訊。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【新冠疫苗】劉澤星指科興疫苗安全性高　惟再要求科興提供更多數據兩周後再討論是否緊急使用
今日 16:56
【新冠疫苗】劉澤星指科興疫苗安全性高　惟再要求科興提供更多數據兩周後再討論是否緊急使用
【新冠肺炎】今日新增17宗確診個案全屬本地個案　數字創近3個月以來新低
今日 17:52
【新冠肺炎】今日新增17宗確診個案全屬本地個案　數字創近3個月以來新低
【新冠肺炎】今增11宗確診與早前個案相關　馬鞍山錦豐苑錦菱閣、銀禧花園6座居民等須強檢
今日 18:18
【新冠肺炎】今增11宗確診與早前個案相關　馬鞍山錦豐苑錦菱閣、銀禧花園6座居民等須強檢
陳肇始 疫苗 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【齊人之福】鄧兆尊付150萬家用照顧3女友　有前港姐問價3萬月薪求兆尊包養
18:41 2021/02/09
【齊人之福】鄧兆尊付150萬家用照顧3女友　有前港姐問價3萬月薪求兆尊包養
【公屋上樓】 港女等候8年獲派40年公屋嫌舊 港女：外面看起來特別不乾净
17:10 2021/02/09
【公屋上樓】 港女等候8年獲派40年公屋嫌舊 港女：外面看起來特別不乾净
【打工仔悲歌】固執父母不相信可以WFH　打工仔焗租80呎無窗工廈逃避家人
13:03 2021/02/09
【打工仔悲歌】固執父母不相信可以WFH　打工仔焗租80呎無窗工廈逃避家人