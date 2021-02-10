【新冠疫苗】陳肇始：待專家提交意見後再作決定用科興疫苗　強調會以科學實證為基礎

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新冠疫苗最快本月抵港，疫苗顧問專家委員會今日（10日）下午舉行會議，審視科興提交的新冠疫苗資料數據，惟因應部分接種的效果及抗體問題等數據，仍有待科興進一步提供資料，料兩周後再開會決定是否建議批准使用。詳情請見【下一頁】

食衞局局長陳肇始表示，疫苗顧問專家委員會已就科興提交的緊急使用申請，評核及審視其安全、質素及效能，顧問專家委員會認為提交的相關數據為正面，但要求提供額外數據及資料，以確立其新冠疫苗作為預防新冠肺炎的效益是大於風險，局方會待專家顧問提交意見後，加以考慮並作決定。

她強調，政府確保疫苗符合效能及符合質素要求，並會按《599K章》要求，安排市民接種，為加強市民對疫苗信心，當局接種工作會以科學實證為基礎，並以公開透明為原則，適時以不同渠道提供最新資訊，掌握有關疫苗正確及全面資訊。

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責任編輯：陳正怡