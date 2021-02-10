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男生涉藏金屬棒改判囚3月　上訴庭指法庭應對被告處以相稱刑罰

社會 18:05 2021/02/10

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男生藏金屬棒判囚10天，上訴庭批准律政司覆核刑期申請，改判囚3個月。(經濟日報資料圖片)

21歲男生去年於沙田大會堂外被搜出管有兩支改裝金屬棒，男生其後承認1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，被判囚10天，律政司其後不滿刑罰過輕而提出覆核，男生被上訴庭改判囚3個月。上訴庭今（10日）頒布裁決理由指，判處不合適的刑期，表面上似乎對被告有利，但若律政司司長提出覆核，被告在候判時產生憂慮和一旦覆核成功需面對較重的刑罰，不但會使被告受打擊，亦可能打亂其更生計劃，強調法庭應對被告處以相稱刑罰。

涉案答辯人司徒浩燊早前經律政司覆核刑期後，被改判囚3個月，上訴庭法官潘敏琦今於裁決理由中指出，經過改裝的攻擊性武器當然比未改裝前更具殺傷力和危險性，不當使用，可致嚴重人命傷亡，因此涉案的金屬棒絕非原審裁判官所指「危險性唔係十分之大。」

判詞中續指，裁判官質疑控方以《公安條例》33條起訴答辯人，是錯誤理解或甚至輕忽了本案的嚴重性，裁判官更毫不諱言指，若然法例容許，他會毫不猶豫地以感化令或社會服務令處理本案。

上訴庭認為，裁判官可以對答辯人的處境表示同情，判刑可以情理兼備，但大前提是刑罰必須有效地反映答辯人的刑責。上訴庭認為裁判官的量刑基準受到他不滿控方對控罪的選擇所影響，因此犯上原則上的錯誤。

判詞中又指出，禁止在公眾地方管有攻擊性武器的目標，除了為促進安全的社會環境外，亦有效地減少發生衝突時訴諸不合法武力的機會，因此《公安條例》33條的控罪量刑，必須有足夠的阻嚇性。判刑時懲罰和阻嚇元素應佔最大比重，不只阻嚇被告重犯，亦以儆效尤，特別是在當時的社會環境和氣候而言，更是需要。

上訴庭批評裁判官並沒有對案件的背景及當時的社會氛圍作出考慮，但他卻錯誤地以當時環境複雜和困難，作為輕判的考慮因素。

上訴庭認為裁判官基於這些錯誤的求情理由而輕判答辯人，會向社會發出錯誤訊息，即使干犯嚴重罪行，在沒有合適和有力的求情理由下，年青人仍必會得到法庭輕判，因此決定改判答辯人入獄3個月。

上訴庭於判詞中強調，判處不合適的刑期，只是表面上似乎對被告有利，但若然律政司司長提出覆核，被告在候判時產生憂慮和一旦覆核成功需面對較重的刑罰，不但會使被告失望甚至受打擊，亦可能打亂其更生計劃，因此法庭應對被告處以相稱刑罰。

另外，15歲男生早前向柴灣已婚警察宿舍投擲汽油彈，男生早前經律政司提出刑期覆核後，亦由感化3年被改判入教導所，上訴庭今亦就該案頒布裁決理由指，原審裁判官知道該案尚有另一名女子參與犯案，卻只是略過而完全沒有指出這一點會令本案更惡劣。事實上，由於是夥同犯罪，涉案女子因投擲汽油彈而差點波及剛駛過的汽車，本案答辯人亦需共同承擔罪責。

上訴庭因此認為，裁判官評估案件嚴重性及答辯人的個人罪責上均有出錯，而且裁判官應該在為答辯人索取所有相關的報告，而非只是感化官報告便判刑，否則他不能全面考慮所有判刑選項。

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記者：楊詠渝

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