【迪士尼】迪士尼聯乘可口可樂推2款紀念樽　特別版全球限量發行3,000盒送限量徽章

▲ 香港迪士尼樂園與「可口可樂」合作推出“Let’s Celebrate”標準版及特別版紀念樽。

為慶祝香港迪士尼樂園度假區15周年慶典，樂園與「可口可樂」合作推出“Let’s Celebrate”標準版及特別版紀念樽，而特別版全球限量發行3,000盒，極具收藏價值！

由2021年2月11日起於度假區內指定商品店、希慎廣場「香港迪士尼樂園禮品坊」及樂園官方網站公開發售，兩個版本均以精美燙金禮盒包裝，樽身則帶有樂園15周年代表圖案以及「可口可樂」樽形圖案絲印。

而特別版更附送香港迪士尼樂園與「可口可樂」合作推出的限量徽章，每盒亦附有獨立號碼證書，全球限量發行3,000盒，每盒獨一無二，別具收藏價值！

銷售點：

香港迪士尼樂園酒店「皇庭禮品店」

迪士尼探索家度假酒店「叢林商店」

希慎廣場「香港迪士尼樂園禮品坊」

香港士尼樂園度假區官方網站

價格：

香港迪士尼樂園15周年「可口可樂」紀念樽 特別版 (連限量徽章) 每盒港幣219元

香港迪士尼樂園15周年「可口可樂」紀念樽 標準版 每盒港幣139元

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責任編輯：王芷瑩