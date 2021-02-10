被控煽動罪出院應訊　網台主持傑斯保釋申請被拒

▲ 網台主持傑斯被控4項煽動罪，今出院被解往西九龍裁判法院提堂。(經濟日報資料圖片)

網台主持人「傑斯」被指於去年8月至10月期間，分別4次主持網上節目時，意圖引起憎恨或藐視中國政府及香港特區政府等，被控4項「作出具煽動意圖的作為」罪。被告於本周初因仍留院而缺席聆訊，今（10日）出院被押往西九龍裁判法院提堂。控方申請押後案件作進一步調查，並向法庭呈上終院於昨天（9日）就黎智英保釋案頒下的判詞，另反對被告保釋。總裁判官將案件押後至5月10日再訊，並指無充足原因相信被告不會危害國家安全，拒絕保釋。

被告尹耀昇（52歲），報稱網台主持，被控4項「作出具煽動意圖的作為」罪，違反《刑事罪行條例》 第10條。

案件今在總裁判官蘇惠德席前處理，控方申請押後案件作進一步調查，包括檢視大量涉案片段的言論，以及被告的財務資料，被告暫時毋須答辯。控方向法庭呈上終審法院昨就黎智英保釋案頒下的判詞，另反對被告保釋。

總裁判官蘇惠德批准將案件押後至5月10日再訊，並指無充足原因相信被告不會危害國家安全，拒絕保釋申請，被告還押候訊。

控罪指被告於2020年8月8日，在香港連同其他人作出具煽動意圖的作為，即在一個網上節目作主持及演講，意圖引起憎恨或藐視香港特區政府，或激起對其離叛，引起香港居民間的不滿或離叛，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

控罪又指他於同年8月15日、9月5日、10月10日在香港連同其他人作出具煽動意圖的作為，即在一個網上節目作主持及演講，意圖引起憎恨或藐視中華人民共和國政府及香港特區政府，或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項，引起香港居民間的不滿或離叛，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

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記者：林欣樂