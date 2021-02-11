【兒童健康】新年密密食易熱氣喉乾　中醫推介2款湯水紓緩小兒喉嚨痛

▲ 中醫推介兩款湯水給家長，幫助小朋友紓緩喉嚨痛、咳嗽等問題。

農曆新年小朋友特別開心，除了可以逗利是外，還可以吃美食。雖然煎蘿蔔糕、煎堆、黃金蝦等香口又惹味，但非常熱氣，小朋友多吃容易熱氣，流鼻血、喉嚨乾涸和咳嗽，康河中醫診所註冊中醫師古鎧綸推介兩款湯水給家長，幫助小朋友紓緩以上癥狀。

古醫師指出，可從內因和外因尋找出現以上癥狀的根源，擁有以下兩種體質的人士較易出現流鼻血、喉嚨乾涸和咳嗽癥狀。

內因（本身體質）

陰虛

在中醫角度來說，陰屬水，陽屬火，「陰虛」就是水不足，相反來說就是火太旺 (一般有說陰虛火旺或陰虛內熱)，換言之即體內液體 (包括血液、唾液、淋巴液等等) 都偏少。

陰虛內熱的人士皮膚、髮質都較乾燥，飲大量水卻經常口乾，亦較容易出現上火的表現，例如：咽乾、喉痛、低燒 (量體溫時卻溫度正常) 、皮膚容易長毒瘡等……

肺熱

肺熱是由於身體需要提升血氣能力來排出體內寒氣，肺熱體質人士容易出暗瘡，以及有感冒咳嗽、發燒以及痰黃的癥狀。

外因（處身環境）

古醫師表示秋冬天氣乾燥，或所謂的「燥邪犯肺」，即小朋友平素愛吃香口或煎炸的食物，如薯片、炸薯條、餅乾、薄餅等食物，就容易出現因肺燥引起的流鼻血、口乾舌燥、乾咳無痰，或可以伴隨皮膚乾燥搔癢、脫皮，大便乾結難排的症狀。

古醫師推介以下兩款湯水以紓緩流鼻血、喉嚨乾涸和咳嗽等癥狀：

雪梨無花果杏仁湯 (4人分量)

材料：

雪梨4個、無花果4個、南北杏15克、冰糖適量

製法：

雪梨去皮，洗淨切片，加入洗淨的無花果及南北杏，注入清水10碗，約煮1小時，最後放入冰糖即成。

石斛沙參百合湯 (4人分量)

材料：

石斛20克、玉竹15克、杏仁15克、准山20克、蜜棗4枚、瘦肉適量

製法：

瘦肉先飛水，與其他藥材同放入煲內，煲2小時即可食用。

上述兩款食療湯水適合所有體質人士，但發燒者則不宜服用。

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責任編輯：王明芳