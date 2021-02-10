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首幢酒店改作過渡性房屋由樂善堂營運　提供161房間設一層共享空間

社會 19:04 2021/02/10

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運輸及房屋局指，樂善堂與酒店業主昨（9日）簽署合作備忘錄，使用酒店作為過渡性房屋，是首間酒店改作過渡性房屋。（運房點線面fb圖片）

施政報告提出資助非政府機構租用酒店和賓館作過渡性房屋用途。運輸及房屋局指，樂善堂與酒店業主昨（9日）簽署合作備忘錄，使用酒店作為過渡性房屋，是首間酒店改作過渡性房屋。

有關計劃會向扶貧委員會轄下關愛基金申請撥款資助，營運期至少兩年，全幢過渡性房屋酒店能提供161個房間，房間面積由約120平方呎至約240平方呎，每間房間設獨立洗手間、基本傢俱等。過渡性房屋項目內設一層共享空間，讓居民作煮食、洗衣、乾衣等用途。

消息指，有關酒店位於土瓜灣，之前未有用作指定檢疫酒店用途。

樂善堂總幹事劉愛詩回應表示，樂善堂在運輸及房屋局支持下，與酒店業界共商合作形式，以低於疫情前租值之租金借用酒店作過渡性社會房屋。有關項目位於劏房密集的九龍城區，又指早前開展了土瓜灣宋皇臺組裝合成房屋項目的住戶招募工作，申請反應熱烈，認為有關的酒店項目能令更多有需要人士受惠。

她指，酒店業界在疫情下入住率大受影響，平均入住率僅2至3成； 同一時間，輪候公屋並居於劏房之基層人士受經濟下行情況下出現失業或開工不足之情況，增加了對社會房屋之需求。

運輸及房屋局指，樂善堂與酒店業主昨（9日）簽署合作備忘錄，使用酒店作為過渡性房屋，是首間酒店改作過渡性房屋。（運房點線面fb圖片）

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記者：徐紹軒、吳卓峰

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