【拜年攻略】爸媽教小朋友認親認戚　熟讀三姑六婆稱呼【內附App推介】

▲ 到新年了，爸媽跟小朋友齊齊熟讀「親戚稱呼攻略」。

疫情下的新年，基於防疫，有爸媽會減少一家人到親戚家拜年，有的改以視像通話，甚至以zoom的模式拜年。故勿論用甚麼方式拜年，很多平日少見面的親戚都會出現，不想小朋友總是說「Hi Auntie！Hi Uncle！」，爸媽不妨跟小朋友一起熟讀「親戚稱呼攻略」，又或下載手機應用程式，方便查閱親戚的稱謂。

3大秘訣避免尷尬

中國人很重視新年，據《央視新聞》一篇拜年攻略，提出有3大秘訣宜謹記︰

1. 大家族人士別隨便「認親認戚」，未搞清楚關係前亂叫，會令氣氛尷尬。

2. 同輩經常搞不清堂、表兄弟姊妹的關係，同輩可根據年齡直接以哥、姊、弟、妹相稱；而對不熟悉的後輩，可先了解其名字，再以名字直呼便可。

3. 如果丈夫或太太的親戚太難叫，可跟隨伴侶的叫法，即是他叫姨媽，你又叫姨媽，這樣最保險。

爸爸家的基本稱謂

爸爸的爺爺︰太爺；爸爸的嫲嫲︰太嫲

爸爸的爸爸︰爺爺；爸爸的媽媽︰嫲嫲

爸爸的伯父︰伯爺；伯爺的太太︰伯婆

爸爸的叔父︰叔公；叔公的太太︰叔婆

爸爸的舅父（嫲嫲的兄弟）︰舅公

爸爸的姑媽／姑姐（爺爺的姊妹）︰姑婆

爸爸的哥哥︰伯父；伯父的太太︰伯娘

爸爸的弟弟︰叔父；叔父的太太︰嬸嬸

爸爸的姊妹︰姑媽／姑姐；姑媽／姑姐的丈夫︰姑丈

伯父／叔父的兒子和女兒︰堂哥、堂弟、堂姊、堂妹

姑媽／姑姐的兒子和女兒︰表哥、表弟、表姊、表妹

媽媽家的基本稱謂

媽媽的爺爺︰太公；媽媽的嫲嫲︰太婆

媽媽的爸爸︰公公；媽媽的媽媽︰婆婆

媽媽的伯父︰伯公；伯公的太太︰伯婆

媽媽的叔父︰叔公；叔公的太太︰叔婆

媽媽的舅父（婆婆的兄弟）︰舅公

媽媽的姑媽（婆婆的姊妹）︰姨婆

媽媽的兄弟︰舅父；舅父的太太︰舅母

媽媽的姊妹︰姨媽／阿姨；姨媽／阿姨的丈夫︰姨丈

舅父／姨媽／阿姨的兒子和女兒︰表哥、表弟、表姊、表妹

兄弟姊妹家的基本稱謂

哥哥的太太︰阿嫂

弟弟的太太︰弟婦

姐姐的丈夫︰姐夫

妹妹的丈夫︰妹夫

兄弟的兒子、女兒︰侄仔、侄女

姊妹的兒子、女兒︰外甥、外甥女

親戚稱謂手機應用程式

如果仍然對於一大堆親戚稱謂都是一頭霧水，可以「出貓」下載手機應用程式，不少是免費，以便查閱親戚稱呼，如「老表你好 - 三姑六婆親戚稱呼計算機」、「姨媽姑姐- 家族稱謂」、「七姑八姨」、「三姑六婆 - 親戚稱呼計算機」等，皆羅列了錯綜複雜的親戚關係。

用法大同小異，畫面上列出了多種近親關係按鈕，首先將設定自己的性別，再依照血緣關係順序輸入關係，就能算出答案。例子︰爸爸的弟弟的兒子（比我年輕）＝堂弟

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責任編輯︰王明芳