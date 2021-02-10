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旅遊巴改裝負壓流動檢測車　車內設有6間負氣壓室每小時換氣25次

社會 19:01 2021/02/10

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「愛多國際ADORE」創辦人黎曉靈（中）。

新冠肺炎疫情持續，近日港府多次發出「強檢令」要求指定大廈、「受限區域」及「指定區域」居民接受測試。中大醫院與流動檢測服務公司「愛多國際ADORE」合作，改裝旅遊巴作流動檢測車，為全港首設負氣壓室的「愛多醫療健康車」，可作病毒檢測及注射疫苗之用。

「愛多國際ADORE」去年12月推出全港首部流動檢測車，上月政府首次在佐敦作出圍封行動時，亦派出6架流動檢測車到現場協助病毒檢測。流動檢測車內設有6間負氣壓室，設有HEPA濾網及紫外線殺菌燈，每小時換25次鮮風，每一間房均由獨立監察系統，監控負壓度、溫度和濕度，以確保房間能杜絕交叉感染，另整架車亦有納米殺菌塗層，減低市民採樣時交叉感染的風險。

中文大學醫院行政總裁馮康指，隨著新冠病毒檢測的持續增大的需求，社區檢測設施的壓力日益增加，流動健康車兼具機動性強及安全度高的優點，可隨時為市民提供安全、便捷及舒適的檢測環境；另健康車配備獨立的採樣區及負氣壓設施，可有效防止包括新冠病毒等傳染病的傳播風險，讓市民可更安心地接受檢測採樣。

「愛多國際ADORE」創辦人黎曉靈表示，眼見疫情對旅遊業造成重大打擊，加上旅遊巴的間隔空間是第一代醫療健康車的3倍，6間負壓室可同時使用，而且泊車佔地空間相約，故推出此計劃，希望政府能善用流動健康車，於爆發疫情的地區，更有效率及更安全地協助市民。

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責任編輯：郭詩詩

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