【求職陷阱】詐騙集團訛稱聘匯款員騙32人資料申貸款　騙款達600萬元警方拘捕3人

▲ 商業罪案調查科高級督察莊子承交代(左)案情。(黃傑偉攝)

疫情影響導致本港失業率高企，疑有不法分子利用市民求職心切的心態詐騙謀利。警方指，有詐騙集團利用社交平台並訛稱招聘匯款員，詐騙32人的個人資料以申請貸款，金額高達600萬元。警方調查後拘捕3名男子，涉嫌串謀詐騙，案件仍在調查中，不排有更多人被捕。



商業罪案調查科高級督察莊子承交代案情，去年1至12月期間警方接獲多名受害人報案，指於網上求職時，接觸到聲稱從事匯款生意的騙徒，對方聲稱僱用受害人匯款，當匯款到指定金額會得到報酬。期間騙徒僅以短訊方式與受害人聯絡，索取其個人資料，包括入息證明、住址證明、銀行戶口等，指是用作登記資料。

商業罪案調查科經調查後，於昨日(9日)採取拘捕行動，拘捕一名23歲假冒扮律師行職員，他當時正向一名19歲女子收取3.7萬元訛稱滙款；警方亦於馬鞍山及大角咀兩個單位，分別拘捕兩名20歲及25歲男子，2人分別扮演分配工作及律師行職員，行動中警方檢獲7萬元相信是騙案得益，3名男子涉嫌干犯「串謀詐騙」罪，現正扣查中。

▲ 警方起出現金、證物。(黃傑偉攝)

莊子承稱，追查下相信詐騙集團運作1年，涉嫌與32宗同類詐騙案件有關，受害人10男22女，年齡介乎18至57歲，每人涉款由2.6萬元至100萬元不等，總騙款高達600萬港元，其中一單最大損失為一名35歲男子被騙徒以個人資料貸款100萬元。

警方指，求職騙案由2019年175中上升至2020年332宗，上升90％，損失由1,450萬元上升至近2,000萬元，上升近40％，警方留意到疫情下市民搵工心切，提醒市民如遇到不需經驗可賺取大報酬應要留意，若遇上不用面試但要提供大量個人資料亦應留意，免招致損失。

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記者：黃傑偉