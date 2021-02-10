【民主派55人被捕】戴耀廷等人到各區警署續保　鄒家成FB稱被加控暴動罪需拘留

▲ （經濟日報資料圖片）

警方上月拘捕55名民主派，指他們涉嫌參選立法會初選，干犯顛覆國家政權罪，除正在服刑的黃之鋒及正還押的譚德志及胡志偉，其餘人士今日需到各分區警署報到，多人繼續獲准保釋，惟本土派的鄒家成在續保期間，因被指涉嫌違反暴動罪，現於青衣警署被扣留調查，未知能否保釋。

警方消息指，今日下午在青衣拘捕一名24歲姓鄒本地男子，涉嫌2019年7月1日，與一批反修例示威者參與暴動，以及刑事毀壞、串謀刑事毀壞，以及進入或逗留在會議廳範圍，現於青衣警署被扣留調查。

鄒家成續保前曾於社交平台表示，盼50多位民主派在報到後能一同平安步出警署。

至於其餘續保的民主派人士，今日下午約3時，分別到各區警署報到，包括民主派初選的發起人戴耀廷，阿布泰國生活百貨創辦人林景楠，到馬鞍山警署；民主動力副召集人鍾錦麟、司庫美籍人權律師關尚義等則到將軍澳警署。

至於民主動力召集人兼東區區議會副主席趙家賢、東區區議員鄭達鴻及前議員區諾軒等，亦先後到北角警署報到等。眾人後均獲繼續保釋至4月8日。

戴耀廷在警署逗留約一小時後，獲准以5萬港元續保。他期後向傳媒表示，香港情況的轉變很大，好似他這類人公開發言都不太安全，又稱港人很辛苦，希望繼續堅持。

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責任編輯：李淇