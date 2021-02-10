  • 16°C
香港時間 : 2021210日 (三) 19:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【民主派55人被捕】戴耀廷等人到各區警署續保　鄒家成FB稱被加控暴動罪需拘留

政治 19:00 2021/02/10

分享：

熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

（經濟日報資料圖片）

警方上月拘捕55名民主派，指他們涉嫌參選立法會初選，干犯顛覆國家政權罪，除正在服刑的黃之鋒及正還押的譚德志及胡志偉，其餘人士今日需到各分區警署報到，多人繼續獲准保釋，惟本土派的鄒家成在續保期間，因被指涉嫌違反暴動罪，現於青衣警署被扣留調查，未知能否保釋。

警方消息指，今日下午在青衣拘捕一名24歲姓鄒本地男子，涉嫌2019年7月1日，與一批反修例示威者參與暴動，以及刑事毀壞、串謀刑事毀壞，以及進入或逗留在會議廳範圍，現於青衣警署被扣留調查。

鄒家成續保前曾於社交平台表示，盼50多位民主派在報到後能一同平安步出警署。

至於其餘續保的民主派人士，今日下午約3時，分別到各區警署報到，包括民主派初選的發起人戴耀廷，阿布泰國生活百貨創辦人林景楠，到馬鞍山警署；民主動力副召集人鍾錦麟、司庫美籍人權律師關尚義等則到將軍澳警署。

至於民主動力召集人兼東區區議會副主席趙家賢、東區區議員鄭達鴻及前議員區諾軒等，亦先後到北角警署報到等。眾人後均獲繼續保釋至4月8日。

戴耀廷在警署逗留約一小時後，獲准以5萬港元續保。他期後向傳媒表示，香港情況的轉變很大，好似他這類人公開發言都不太安全，又稱港人很辛苦，希望繼續堅持。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李淇

相關文章

53名被捕民主派陸續獲淮保釋　黃碧雲：被要求半年內不准離港
21:30 2021/01/07
53名被捕民主派陸續獲淮保釋　黃碧雲：被要求半年內不准離港
【民主派55人被捕】民主黨尹兆堅：拘捕行動旨在沒收旅遊證件　震懾反對派
19:30 2021/01/08
【民主派55人被捕】民主黨尹兆堅：拘捕行動旨在沒收旅遊證件　震懾反對派
【民主派55人被捕】李國麟被捕　護協主席源志敏表示感到驚訝
18:26 2021/01/08
【民主派55人被捕】李國麟被捕　護協主席源志敏表示感到驚訝
政治 請願示威 戴耀廷 立法會 民主動力 區議會

最高瀏覽

【齊人之福】鄧兆尊付150萬家用照顧3女友　有前港姐問價3萬月薪求兆尊包養
18:41 2021/02/09
【齊人之福】鄧兆尊付150萬家用照顧3女友　有前港姐問價3萬月薪求兆尊包養
【公屋上樓】 港女等候8年獲派40年公屋嫌舊 港女：外面看起來特別不乾净
17:10 2021/02/09
【公屋上樓】 港女等候8年獲派40年公屋嫌舊 港女：外面看起來特別不乾净
【打工仔悲歌】固執父母不相信可以WFH　打工仔焗租80呎無窗工廈逃避家人
13:03 2021/02/09
【打工仔悲歌】固執父母不相信可以WFH　打工仔焗租80呎無窗工廈逃避家人