TVB新年遊戲派超過40萬封利是　利是錢及電子現金券總值逾2千萬元

▲ TVB在農曆新年期間推出遊戲節目送大禮。（東星圖片）

無綫特別於年三十至年初三（2月11至14日）期間舉行「睇電視 𢭃利是 融易過肥年」遊戲，向全港觀眾大派超過40萬封利是，年三十率先派發3萬封壓歲錢，年初一至三每晚派發超過10萬封利是，整個活動將送出利是錢及電子現金券總值超過港幣2千萬。

無綫電視今日（2月10）特別舉行記者會公布有關詳情。林盛斌、張秀文、蘇韻姿、林凱恩等出席，推介新春期間的精彩節目，並親自介紹遊戲玩法，觀眾在年三十至年初三看翡翠台節目時，用手機的WeChat掃瞄電視熒幕出現的QR Code，參與抽利是遊戲。

▲ 林盛斌與張秀文。（東星圖片）

「睇電視 𢭃利是 融易過肥年」在年三十上午11時至晚上6時30分進行「預熱試玩」，出現第一款QR Code，並率先派發3萬封壓歲錢。

接著在年三十至年初三（2 月 11 日至 14 日）三輪時段內，即每晚8時至翌日晚上6時半會分別出現另外三款QR Code，而每輪會派發超過10萬封利是，派利是結果將於《東張西望》時段內公布。

▲ 林凱恩。（東星圖片）

遊戲玩法如下，分為「𢭃利是四部曲」：

第一部曲「準備 WeChat 睇電視」，觀眾在手機準備 WeChat；

第二部曲「抽利是」，觀眾在年三十至年初三（2月11至14日）在翡翠台節目內，用WeChat掃瞄電視熒幕出現QR Code，參與抽利是遊戲。每一輪時段會出現一款 QR Code圖像，共有四次抽利是機會；

第三部曲「拆利是」，每一輪完結後，觀眾會收到SMS得知利是金額。如抽中利是並答中問題，在四輪遊戲結束後，就可獲得當中最高金額之利是；

第四部曲「收利是」，所獲得之利是將會於3月內直接存入觀眾的Fusion戶口內。此外，首次成功於WeChat Pay HK綁定 Fusion Bank富融銀行戶口，可獲贈港幣188元電子現金券。