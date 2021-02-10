【輕鐵事故】輕鐵兆康站列車出軌　港鐵指路軌磨耗令軌距偏濶致出事故

▲ 軌道動態性能監察系統透過安裝在列車轉向架的相關設備(相片中用黃色圈住的裝置)，在行車時間內持續監察路軌的狀況，讓鐵路維修團隊適時跟進維修，加強列車服務的可靠性。(港鐵提供)

去年8月29日晚上一輛輕鐵列車進入兆康站時，發生車輪偏離路軌事故，港鐵今天(10日)公布事故報告，指出事故路段的道岔尖軌側面磨耗令局部軌距偏濶，導致涉事輕鐵車輪與軌道相互接觸欠佳，因而發生偏離路軌事故，是由於現有維修安排未夠完善，未能確切監察軌道資產狀況的迅速變化和及時上報久未動工的軌道更換工程所致。

港鐵早前成立了包括外間專家參與的調查委員會，找出事故成因及提出改善建議。報告指出事故路段的道岔尖軌側面磨耗令局部軌距偏濶，導致涉事輕鐵車輪與軌道相互接觸欠佳，因而發生偏離路軌事故；而事故中的輕鐵車輪表面剛進行了打磨而較為粗糙，輪軌之間的潤滑成效偏低，亦促使了事故的發生。調查委員會確認輕鐵軌道維修人員有按照內部程序進行路軌維修工作。



港鐵在事故發生後，已即時更換事故軌道的尖軌、基本軌與外護軌，亦檢查整個輕鐵網絡具關鍵性的道岔，確保輕鐵運作良好。除在兩列輕鐵列車上安裝實時軌道動態性能監察系統外，港鐵公司亦正跟進落實調查委員會建議的多項措施，包括增加潤滑輪／軌接觸面的次數；優化及更新道岔維修程序，例如為有需要跟進維修的軌道項目設定時限；使用新的工具評估道岔的磨耗程度；及成立一個高層次的督導委員會，專責監察落實改善措施的進度，防止同類事故再次發生。

此外，公司表示為了進一步提升鐵路軌道監察及維修措施，加強列車服務的可靠性，會將現時於東鐵綫採用的實時軌道動態性能監察系統，分階段於兩年內推展至港鐵各鐵路綫，其中，更會按就上述輕鐵偏離路軌事故成立的調查委員會建議，率先在兩列輕鐵列車上安裝。首列配備相關系統的輕鐵列車預計於今年3月底投入運作，而第二列則預計於今年第二季開始使用。實時軌道動態性能監察系統透過安裝在列車上的相關設備，在列車行駛營運的同時，持續監察路軌狀況，包括路軌的軌距及震動等情況，讓鐵路維修團隊運用數據分析，監察主要軌道參數的變化趨勢，從而更有效地及適時安排維修跟進工作。

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責任編輯：蘇文軒