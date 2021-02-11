氣質魅力︱蔡思韵愛情事業兩得意未敢自滿　Cecilia怕被當花瓶：踏實地當演員【多圖】

▲ 蔡思韵（Cecilia）回顧過去的一年。

去年上映的電影《幻愛》叫好又叫座，女主角蔡思韵（Cecilia）隨之人氣急升，並憑《幻愛》奪香港電影評論學會最佳女演員獎，工作機會及收入均倍增。蔡思韵接受TOPick專訪回顧過去一年，她感恩能在疫情下遇見希望，並分享當演員的感受。

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蔡思韵從演戲認識自己

回望2020年，蔡思韵來說：「是困難重重的一年，但亦都是因為有這些困難而令我可以看見一些曙光、希望，是很感恩的一年。」她為自己的表現評分：「覺得自己也算是交了一張對自己都滿意的成績表，其實也沒有一個絕對的標準，最重要是覺得自己已盡力便可。」

不論是舞台劇、電影或電視劇內也可看見Cecilia的蹤影，她形容：「蔡思韵的生命就如一張白紙般，正因為能演戲，我能透過這媒介去表達自己，透過不同的角色，她們就如不同的顏色、顏料畫在我這張白紙上。我就是這樣看待演員這身份。」

蔡思韵認為：「在認識自己的過程中有好有壞，發現自己一些好的轉變，自我欣賞的地方，更自信的部分，同時也如鏡子般，看見一些平時自己看不見的地方，原來我有這些面向。」

她續指：「我原會覺得這是不好，因為當你有此意識時，改變就會發生。」

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怕努力被忽略

被封為氣質美人的Cecilia，卻曾害怕被當作是花瓶：「以前剛讀戲劇時，很記得媽媽曾說過：『你要做便要認認真真去做，別做花瓶，做個真正的藝術家、真正的演員。』可能都很影響我，令我覺得要踏實地去當演員。」

她又謂：「美女周圍也是，自己也很喜歡欣賞女性美，長大後對美的定義更廣。以前覺得如果只看見我的外或會忽略我的努力，雖然外表的美麗是天生的、父母給予的，但開始會接受當別人稱讚我時，其實也是種正面的欣賞。」

現時的蔡思韵續指：「美是一種感覺，散發出來的一種氣質。別人稱讚我美的時候，也可能是我有自信，不一定要去否定它。」

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戀愛要真誠

拍攝周冠威執導的港產片《幻愛》令Cecilia邂逅戲中男主角劉俊謙，戲內外的二人也是一對情人，並準備迎接第二個情人節。

Cecilia分享愛情觀：「就是兩個人手牽手一起面對這個世界。不是黏在一起，不是擁抱着，不是分開兩條路，也不是肩並肩，對我來說是手牽手的，那種連結是連在一起但有空間的，也可拖着、扶着，互相扶持的感覺。」

她認為戀人的相處之道最重要是真實、真誠：「最重要是與對方真誠地相處。其實我覺得很難得，如果有個人能接受你不同的面向，而且是很真實的，仍依然互相包容、互相接受、接納，其實是一個很美麗的狀態。」

▲ （陳家瑩 攝）

Hair: Nick Lam@Orient4

Make Up: Angel Mok

Wardrobe: CELINE by Hedi Slimane

@celine #celine

Location: Secret 9 Production House

記者：梁樂欣

同場加映：鄧麗欣專訪