【癌症新療法】港大醫學院首次以CAR-T免疫細胞治療血癌患者　醫管局今年中將引入新技術

港大醫學院内科學系團隊今（10日）表示，首度引入細胞移植技術，成功治癒血癌復發的港隊沙排代表劉梓浩，團隊指劉再復發機會低，並稱以往沒有新技術時，血癌復發患者存活率只有10%，形容為「九死一生」，團隊表示醫管局今年中將引入新技術治療血癌病人。

香港大學內科學系血液腫瘤科及造血幹細胞移植科團隊2018年開始研究名為CAR-T的免疫細胞治療，為血癌病人提供療效較持久的診治方法。原理是先從病人血液中提取「免疫T細胞」，透過基因改造技術在T細胞加入「嵌合抗原受體」，令T細胞能辨別癌細胞，隨後將之輸回病人體內，以鎖定癌症位置並將癌細胞消滅。

團隊指研究正為７名患者提供臨床治療，以劉梓浩為例，每人治療費用共260萬。

名譽臨床副教授陳守仁指，該治療亦有機會出現嚴重併發症，例如細胞因子釋放綜合症，及神經毒性綜合症，徵狀是寫字不清，因此每日要求患者寫自己的地址以便觀察，嚴重者可出現口齒不清、失語、腦出血、多個器官衰竭。

▲ 劉梓浩表示，療程完結3個月後，沒有任何併發症，接受治療時清醒亦沒有不適。（林宇翔攝）

香港男子沙灘排球代表劉梓浩2018年確診B細胞急性淋巴白血病，去年9月復發而眾籌60萬元醫藥費，作使用新標靶藥用費，同年10月底將基因改造的細胞回輸至身體。他表示，療程完結3個月後，沒有任何併發症，接受治療時清醒，亦沒有不適。

團隊主任兼講座教授鄺沃林表示，一般接受新技術治療的病人需要3個月的觀察，審視其復發的可能性，若3個月後沒有出現嚴重併發症，骨髓內亦沒有發現白血病細胞，顯示病人可能痊癒。

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記者：陳麗娜