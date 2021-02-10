毆斃舊愛男友誤殺罪成囚3年　判頭上訴得直脫罪

▲ 判頭毆斃舊愛男友誤殺罪成囚3年，上訴庭今裁定上訴得直，判頭毋須重審。(經濟日報資料圖片)

建築工程判頭於2018年與前女友見面後，前女友遭男友問罪，判頭為護花而與對方起爭執，期間拳毆對方致倒地撞傷頭部死亡。涉案工程判頭早前於高等法院被裁定誤殺罪成，判囚3年。服刑10個月的判頭早前獲准保釋候上訴，上訴庭今(10日)頒下判詞指，原審法官指引陪審團不足，裁定上訴得直，基於上訴人非始作俑者，加上已服刑10個月，即使重審刑期亦不會多於18個月，故不作重審命令。

上訴人岑文輝(45歲)，被控於2018年7月16日在侯王道6-10號地下外誤殺男子王溢明，案件經陪審團審訊後，被裁定誤殺罪成，判監3年，上訴人於去年4月准保釋候上訴。

上訴庭今頒下判詞指，上訴人於聆訊時辯稱事發時所使用的屬合理武力，以及是自衛而已。上訴庭指，陪審團必須考慮到上訴人於案發時所作出的反應是否屬合理自衛，以及上訴人於盛怒下是否真誠相信必須作出自衛。上訴庭指，原審法官作出指引時，未有就上訴人自衛之說法向陪審團清楚作出指引，包括上訴人是否真誠相信必須作出自衛及上訴人真誠相信所使用的武力屬合理。

上訴庭認為有關議題於本案非常重要及屬關鍵性，而陪審團於進行商議時，亦曾就有關自衛的議題要求法官作出進一步指引，惟上訴庭認為原審法官指引不足，因此定罪並不穩妥，故裁定上訴得直。

控方申請重審案件，惟上訴庭指上訴人已服刑10個月，而他亦不是挑釁者或先挑起事端，事實上上訴人曾向死者表達不想與對方打架，並非事件始作俑者。惟上訴庭強調事件畢竟導致失去一條性命，但考慮到本案情況，即使重審後上訴人的刑期亦不應多於18個月，加上上訴人已服刑10固月，基於公義認為毋須發還重審，因此不作重審命令。

控方於案件開審時指，上訴人與與前女友黃竹君案發時晚膳後在街頭散步，死者王溢明為黃的現任男友，王剛巧駕車經過看見兩人。上訴人與黃分道揚鑣後各自前往取車，期間死者下車怒氣沖沖衝向黃及掌摑她，黃向上訴人大叫求救。

上訴人到場後與死者動武，期間推撞及拳擊死者頭部致倒地，死者於同月23日因頭部創傷致死。控方不接納上訴人當時指是自衛的說法，並指上訴人案發時使用的武力並不合理。

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記者：林育慧

