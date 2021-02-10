【新冠肺炎】平機會接獲求助指南亞裔建築工遭停工　呼籲僱主勿作種族及殘疾歧視行為

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平機會表示，近日接獲不同團體反映及個別求助査詢，指有南亞裔建造業工人被僱主基於其種族背景指令停工，即使取得新冠檢測陰性結果，但未能如華裔及其他族裔員工般可返回地盤工作。平機會提醒僱主，切勿針對僱員的種族背景，作出違法的種族歧視和殘疾歧視行為。



平機會指，僱主如基於某些員工的種族而給予較差的對待，例如少數族裔員工跟華裔員工應政府的要求，同樣取得病毒檢測陰性結果，但因其種族背景被拒絕如華裔及其他族裔員工般返回地盤工作，僱主有可能違反《種族歧視條例》。基於少數人不幸染疫，成為某群組的確診者，若將其污名化、標籤和指責整個階層或群體，甚至作出歧視的行為，也可能違反條例。



平機會又指，新冠肺炎屬於《殘疾歧視條例》所指的「殘疾」，如僱主純粹因為覺得或推測某種族的員工感染了新型冠狀病毒，在缺乏合理理由下而給予較差的對待，例如強迫停工，有可能違反《殘疾歧視條例》。



平機會主席朱敏健表示，平機會希望社會時刻保持理性，避免作出分化、製造社會矛盾和歧視性的言論及行為，亦呼籲僱主，應對所有員工採取一視同仁的政策，切勿針對僱員的種族背景，作出違法的種族歧視和殘疾歧視行為。

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記者：徐紹軒