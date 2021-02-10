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【港區國安法】涉分裂國家罪被控違反國安法　無業漢轉介區院審理

社會 20:02 2021/02/10

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無業漢涉違國安法今於西九龍裁判法院再提訊，案件將轉介區域法院審理。(經濟日報資料圖片)

有「第二代美國隊長」之稱的無業漢馬俊文，早前涉於商場及警署外高叫港獨口號，涉觸犯《港區國安法》，被控煽動他人分裂國家罪遭還押。案件今（10日）於西九龍裁判法院再訊，案件將正式轉介至區域法院處理，押後至3月2日再訊，被告續還押候訊。被告被押解離開法庭前高叫口號。

被告馬俊文（30歲）被控1項煽動他人分裂國家罪，控罪指他於2020年8 月15 日至11 月22 日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去，或非法改變香港的法律地位。

案件今再訊，被告由新任大律師公會主席、資深大律師夏博義代表。在犯人欄應訊的被告被懲教署人員押解離開之際，被告向公眾席高叫口號。

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記者：林欣樂

煽動罪 國安法 港區國安法 罪行

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