【確診大廈】大埔元朗均錄3宗個案　火炭銀禧花園、荃灣海濱花園均有確診者居住

▲ 火炭銀禧花園6座有確診者居住，須強制檢測。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，本港今日（10日）新增17宗確診個案，全部屬本地感染，當中有4宗源頭不明個案，其餘13宗個案與早前的個案相關；另有少於20宗初步確診。

此外，今日有11宗確診個案是與早前的個案相關，惟有關大廈早前沒有進行強制檢測，故今日須進行強檢，包括馬鞍山錦豐苑錦菱閣、登打士街鴻輝大廈等。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心晚上公布確診個案住所名單，大埔太和邨愛和樓錄3宗個案，鰂魚涌惠利大廈、紅磡黃埔花園銀竹苑7座和屯門兆康苑兆新閣均錄2宗個案。

東區

鰂魚涌惠利大廈（2宗）

油尖旺區

旺角鴻輝大廈

九龍城區

紅磡黃埔花園銀竹苑7座（2宗）

葵青區

葵涌華豐工業中心

荃灣區

荃灣海濱花園海霞閣

大埔區

大埔太和邨愛和樓（3宗）

沙田區

火炭銀禧花園6座

馬鞍山錦豐苑錦菱閣

屯門區

屯門兆康苑兆新閣（2宗）

元朗區

元朗八鄉橫台山羅屋村

元朗崇正新村

元朗灰沙圍

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記者：徐紹軒