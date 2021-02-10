【確診大廈】大埔元朗均錄3宗個案 火炭銀禧花園、荃灣海濱花園均有確診者居住
社會 20:25 2021/02/10
新冠肺炎疫情持續，本港今日（10日）新增17宗確診個案，全部屬本地感染，當中有4宗源頭不明個案，其餘13宗個案與早前的個案相關；另有少於20宗初步確診。
此外，今日有11宗確診個案是與早前的個案相關，惟有關大廈早前沒有進行強制檢測，故今日須進行強檢，包括馬鞍山錦豐苑錦菱閣、登打士街鴻輝大廈等。詳情即看：【下一頁】
衞生防護中心晚上公布確診個案住所名單，大埔太和邨愛和樓錄3宗個案，鰂魚涌惠利大廈、紅磡黃埔花園銀竹苑7座和屯門兆康苑兆新閣均錄2宗個案。
東區
- 鰂魚涌惠利大廈（2宗）
油尖旺區
- 旺角鴻輝大廈
九龍城區
- 紅磡黃埔花園銀竹苑7座（2宗）
葵青區
- 葵涌華豐工業中心
荃灣區
- 荃灣海濱花園海霞閣
大埔區
- 大埔太和邨愛和樓（3宗）
沙田區
- 火炭銀禧花園6座
- 馬鞍山錦豐苑錦菱閣
屯門區
- 屯門兆康苑兆新閣（2宗）
元朗區
- 元朗八鄉橫台山羅屋村
- 元朗崇正新村
- 元朗灰沙圍
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記者：徐紹軒