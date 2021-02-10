李家超：本土恐怖主義及黑暴有走向地下跡象　隨時死灰復燃

▲ 保安局局長李家超。（資料圖片）

保安局局長李家超發表文章，指自港區國安法於去年實施後，欣慰見到街頭暴力逐步平靜，鼓吹「港獨」的行為大為收斂，香港逐漸由亂變治。但稱危害國家安全風險依然存在，本土恐怖主義和黑暴活動隨時死灰復燃，更有走向地下的跡象。

李家超在文中稱，持續一年多的暴亂，對香港引以為傲的法治基礎，帶來嚴重衝擊。守法意識崩潰，亦為香港的長治久安埋下計時炸彈。他認為，雖然現時社會逐漸回復平靜，但未來仍然充滿各種挑戰，要居安思危，不能掉以輕心。由保安局成立的跨部門反恐專責組，未來會繼續密切審視國際形勢變化，和香港受恐襲威脅的情況，並透過情報工作、演習訓練等，提升內部準備，完善自身能力和制度。

李家超亦提到，兩日前，警方再次搗破一宗嚴重爆炸品案，在粉嶺搜獲逾20公斤爆炸品原材料、各種武器（包括弓、箭、電槍、伸縮棍）、防毒面具、防護衣，以及一批寫有「光復香港 時代革命」等口號的單張。經調查後，相信有人計劃於農曆新年前，提供爆炸原料給本地極端暴力分子，以造成大量嚴重人命傷亡。

他嚴厲譴責這些罔顧人命的恐怖主義行為，認為這或反映著，本土恐怖主義再次響起警號，黑暴的威脅陰霾不散，指巿民不能掉以輕心，必須保持高度警覺。

李家超又讚揚，警隊今次成功化解危機，讓市民可以安心過年，又祝願新一年市民闔家平安，香港安定太平。同時呼籲社會各界重新建立守法意識，攜手令香港成為一個安全的宜居城市。

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責任編輯：李淇