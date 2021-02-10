【通識改革】新科「達標」評級或參考DSE第2級成績　拒參加內地考察「有後果」

▲ 教育局強調內地考察是新通識科課程的「重要一環」，冀學校盡最大努力鼓勵學生參加。（資料圖片）

高中通識科改革後將改為「達標」及「不達標」，當局在今日（10日）首場「重新冠名科目」學校簡介會上指，「達標」評級或參照考現時文憑試的第2級成績，如學生無法參加新增的內地考察「一定會有後果」。

教育局人員今日在會上稱，已就大學基本收生要求，跟大學聯繫，待優化課程落實，大學將會公布收生準則，並相信科目改革不會影響文憑試的國際認受性，惟學生報考海外大學應先了解收生要求。考評局評核發展部經理樊詩琪表示，會因應課程評核變化，主要參考現行第2級水平制定等級描述，訂定達標水平。

學生在內地考察的專題研習表現，有機會顯示於文憑試證書或學校成績表等，惟坊間反映部分學生或未必願意前往內地。教育局代表在會上強調，內地考察是新課程的「重要一環」，冀學校「盡最大努力」鼓勵學生參加；教育局課程發展處總課程發展主任（通識教育）林思嫺稱，如學生未能完成，專題研習的學習表現未能反映出來，「如果第時升學或見工時，呢個係課程一部分，一定會有一啲後果」。

此外，改革方案列出內地考察所佔的10小時學習時數，當局在會上稱該10小時只包括出發前後自習中華文化相關文章及進行專題研習的時數，並未包括前往內地考察的時間。學校可報名參加由教育局舉辦的內地考察，並可獲局方資助。

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記者：馮琪雅