【引入海外醫生】6醫生組織及醫學院反對免試引海外醫生　稱執業試可免不必要政治爭議

▲ 醫學會會長蔡堅（左）表示，通過考試才能在港執業是公平對待所有海外醫生，而並非只顧本地醫生利益。旁為傳染病顧問委員會聯席主席陳以誠。（林宇翔攝）

本港公營醫院人手不足，港府早前提出容許非本地培訓港人醫生，於本港公營醫療機構工作5年後，可免執業資格試獲執業資格。食衞局今晚與多個醫生組織會面，講解相關政策。醫學會與多個醫生組織昨午在會面前舉行記者會表明反對建議，強調執業試是針對個人能力，可確保醫生有全科認識及避免不必要政治爭議。

通過考試 公平對待海外醫生

醫學會會長蔡堅表示，通過考試才能在港執業是公平對待所有海外醫生，並非只顧本地醫生利益，而自己願意多考一次執業試以讓港府收回建議。被問到如港府強推上馬，醫學會會否作出不合作運動，如拒參與新冠疫苗注射計劃；蔡堅坦言醫學會是「肉隨砧板上」，又指醫學會支持疫苗注射。

醫學會前會長方津生認為港府必須額外撥款增聘護士、其他專職人員輔助人員，並增設病床、手術室、醫學掃描儀、門診設施等，而不應單靠增加醫生數目。對於港府亦提出成立另一個委員會以審查非本地醫學院名單，方斥是繞過現時的醫務委員會，是踐踏醫生專業自主。

至於有人質疑執業試難度過高，方指不應責怪考試設下的深淺程度，而是應看是否考生準備或能力不足。他透露，自己曾在愛丁堡通過院士考試，當時總合格率僅為25%。而根據醫學會數據，2012至16年間，英、美、加、澳、德的畢業生的合格率平均也僅40%，而中國內地畢業生為15.7%、一帶一路國家為11.1%。

明年醫科畢業增 料紓緩空缺

公共醫療醫生協會副會長馮德焜亦指，本港去年及今年均有逾400名醫科畢業生畢業，而明年起每年更有逾500個，認為醫生空缺會得到緩解；馮又指，執業試是針對個人能力，可避免不必要的政治爭議，如審核哪間醫學院可納入認可名單。前醫生聯盟則擔心，額外引入海外醫生會分薄初級醫生培訓資源，及加重高級醫生培訓醫生的工作量，引致中層醫生流失。

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記者：鄧凱文