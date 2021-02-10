【引入海外醫生】6醫生組織反對免試引海外醫生　稱執業試可免不必要政治爭議

▲ 醫學會會長蔡堅（左）表示，通過考試才能在港執業是公平對待所有海外醫生，而並非只顧本地醫生利益。旁為傳染病顧問委員會聯席主席陳以誠。（林宇翔攝）

本港公營醫院人手不足，港府早前提出容許非本地培訓港人醫生，於本港公營醫療機構工作5年後，可免執業資格試獲執業資格。食衞局今晚與多個醫生組織會面，講解相關政策。醫學會與多個醫生組織昨午在會面前舉行記者會表明反對建議，強調執業試是針對個人能力，可確保醫生有全科認識及避免不必要政治爭議。

通過考試 公平對待海外醫生

香港醫學會、香港公共醫療醫生協會、前綫醫生聯盟、香港執照醫生醫學會、中大學生會醫學院院會及港大學生會醫學會連同醫學界立法會議員陳沛然今召開記者會，表明反對港府放寛引入海外醫生建議。

醫學會會長蔡堅表示，通過考試才能在港執業是公平對待所有海外醫生，並非只顧本地醫生利益，而自己願意多考一次執業試以讓港府收回建議。被問到如港府強推上馬，醫學會會否作出不合作運動，如拒參與新冠疫苗注射計劃；蔡堅坦言醫學會是「肉隨砧板上」，又指醫學會支持疫苗注射。

醫學會前會長方津生認為港府必須額外撥款增聘護士、其他專職人員輔助人員，並增設病床、手術室、醫學掃描儀、門診設施等，而不應單靠增加醫生數目。對於港府亦提出成立另一個委員會以審查非本地醫學院名單，方斥是繞過現時的醫務委員會，是踐踏醫生專業自主。

至於有人質疑執業試難度過高，方指不應責怪考試設下的深淺程度，而是應看是否考生準備或能力不足。他透露，自己曾在愛丁堡通過院士考試，當時總合格率僅為25%。而根據醫學會數據，2012至16年間，英、美、加、澳、德的畢業生的合格率平均也僅40%，而中國內地畢業生為15.7%、一帶一路國家為11.1%。

明年醫科畢業增 料紓緩空缺

公共醫療醫生協會副會長馮德焜亦指，本港去年及今年均有逾400名醫科畢業生畢業，而明年起每年更有逾500個，認為醫生空缺會得到緩解；馮又指，執業試是針對個人能力，可避免不必要的政治爭議，如審核哪間醫學院可納入認可名單。前醫生聯盟則擔心，額外引入海外醫生會分薄初級醫生培訓資源，及加重高級醫生培訓醫生的工作量，引致中層醫生流失。

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記者：鄧凱文