【海洋公園】當局料水上樂園首年錄3.45億元收入　公園最快2024/25年度有錢賺

▲ 政府預料海洋公園水上樂園首年錄3.45億元收入，公園最快在2024/25年度有盈利。（經濟日報資料圖片）

海洋公園今年1月公布「重生方案」，政府擬再向公園注資逾27億元，而水上樂園在疫情發展及防疫措施許可下，最快暑假可開幕。當局預計，公園水上樂園開幕後，首年可帶來3.45億元收入，其後9年每年錄3.5億至逾5億元收入；而公園最快可在2024/25年度達至收支平衡，甚至料有2,700萬元盈利。

商務及經濟發展局與旅遊事務署今日（10日）向立法會提交有關公園「重生方案」的補充文件，指連同水上樂園，公園2021/22年度整體營運開支約16.79億元，當中水上樂園佔3.45億元，但公園料年內收入僅得9億元，意味公園仍會蝕7.79億元。

當局指，有關估算尚未反映當公園日後外判開發健康主題區時，淘汰及清拆老舊的設施後因而能節省的開支，因此相當審慎。

▲ 海洋公園未來開支及收入估算。（立法會文件圖片）

當局亦在文件中預測，公園在2024/25年度開始，收入會比開支多，年內料收逾20億元，比預期的19.74億元多約2,700萬元，即可達至收支平衡，而其後的6個財年度（2025/26至2030/31）同樣預期「有錢賺」。

當局續稱，參考了海洋公園過去的相關數字，及不同機構就全球旅遊業復甦的預測，亦計及了零售/餐飲/消閒區啟用帶動人流以及落實按次收費安排對營運收入的正面影響，預計公園2021/22年度的人均消費會低於280元，其後逐步因經濟復甦和落實按次收費安排等而有所增加。

▲ 海洋公園入場人次統計及推算。（立法會文件圖片）

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記者：陳曉瑩