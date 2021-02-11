【通識改革】批舊課程揠苗助長新課程皆在增廣見聞　劉智鵬：教師應懂教內地過去貪腐人治局面

▲ 重新冠名科目委員會主席劉智鵬批評，通識科舊課程目標離地、太闊太深，部分題目應留待大學時才深入研究。（黃建輝攝）

高中通識科改革後被質疑只准唱好國家，負責修訂通識科課程及考評的「重新冠名科目委員會」主席劉智鵬表示，新課程大綱反映國家進步實況，認為「有斤両」的教師應懂得同時教授內地正負面信息，包括過去的人治局面及貪腐等事件，至於「消失」的本港政治參與等內容，稍後料加入詳細課程指引。

劉智鵬批評現行通識科課程「太闊太深」兼「揠苗助長」，而課程改革目標讓學生增廣見聞，仍可培養學生critical thinkng，只是中文字眼改進為「明辨慎思」，而非被誤用的「批判思考」。

政治參與內容 料加入課程指引

教育局去年11月宣布改革高中通識科，目標今年9月以重新冠名科目取代。「課程發展議會－香港考試及評核局重新冠名科目委員會」早前敲定新課程及評估方案，上周公布後至今仍引起社會爭議。新課程內容及課時削半、取消獨立專題探究（IES）及卷二「延伸回應題」，三分二內容涉及國情，其中提及中國人民質素及國力「提升」等字眼，更被指唱好國家，整體中港議題內容比舊課程倍增、其他4個單元大幅縮減。

委員會主席劉智鵬接受本報專訪表示，新課程大綱是「照顧中國社會發展嘅實況」，估計因舊課程自2005年開始構思時，當年的中國跟現時「無得比」，但在香港社會環境下，有關「正面」字眼難免引起較大反應，但他指出「中國改革開放多年唔係日日都好」，會有社會發展循環，舉例如「大力整治貪腐，咁你無貪腐又點整治呢？內地成日話依法辦事，即係以前唔依法啦，叫啲國民守法，即係守法觀念仍然要強化；中國由傳統人治社會去到1949年之後所謂嘅新社會，經歷過好長時期嘅人治局面，然後進入法治。」他認為：「如果老師有返咁上下斤両，應該講呢樣嘢。」

原有「今日香港」單元的「法治和社會政治參與」主題消失於新課程大綱，劉指「政治參與係香港人其中一個權利同義務」，「18歲要投票，唔可以迴避，但要話俾佢聽民主唔淨係投票，投票亦唔等於民主」，預計有關內容會加入詳細課程指引中。

他強調新科仍會訓練批判思維，只是「批判」及「批評」易被混淆，故中文版大綱「批評性思考」字眼自2015年起已改為「明辨性思考」，英文版仍保留「critical thinkng」，但傾向不再探究及分析部分議題，以「見識」及「認識」為主。

▲ 本身是嶺南大學協理副校長的劉智鵬表示，個人認為無必要將內地考察表現列作入學考慮標準。（資料圖片）

舊課程太闊太深 宜待大學研究 否認有「政治任務」

劉智鵬指通識科本身並非有完整結構系統的學科，新課程以現有「今日香港」及「現代中國」單元為基礎發展，除刪去「個人成長」，餘下3個單元均納入第3主題「當代世界」，當中的「全球化」概念在現今時代發展討論複雜，他說：「2007年講全球化你仲可以理直氣壯、 振振有詞，但今日『何謂全球化（What is globalization）？』你唔敢講添呀，全球化到今天即係咩呀？你睇吓特朗普將全球化玩到咁出神入化。」故此他認為即使有關內容大減，也不是「太大損傷」，仍有助學生認識世界。

對於有教師認為通識科過去幫助學生分析及面對社會議題，劉質疑教師的教學能力未能駕馭，他舉例指，土地及棕地文題涉及新界歷史發展的複雜問題，並非單舉某些評論便可，「唔好諗學生先，你諗吓老師點教？老師都搞唔掂啦！」他反問：

我哋係咪太過信任啲老師呢？我唔相信讀完大學出嚟會掌握到6個單元知識。

他又批評舊課程目標離地、太闊太深，形容當年負責設計課程的人「能量超乎常人」，當中部分題目應留待大學時才深入研究，高中生心智及學術水平未有能力討論，只有能力較高、奪5**的同學才能應付，「中間攞4、5，可能係死刨標準答案就走去答」，質疑通識科只能訓練學生應試，「要花幾多精神先做到5**？唔係3年、1個禮拜6堂咁就得，我哋要面對現實，唔好成日話我哋有咩『政治任務』。」

劉智鵬指，「好彩」新通識科文憑試成績評級改為「達標」與「不達標」，「可以封住個『蝕本門』」。

當局同時將刪去卷二「延伸回應題」，並在卷一「資料回應題」之外加入多項選擇題（MC）及短答，劉智鵬透露加入MC的做法曾引起委員的意見分歧。他亦身兼嶺南大學協理副校長，他個人認為無必要將內地考察表現列作入學考慮標準，詳情即看【下一頁】

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記者：馮琪雅