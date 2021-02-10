【引入海外醫生】食衞局晤醫學界商免試引海外醫生　醫委會主席劉允怡認為可以探討但必須保證醫生質素

本港公營醫院人手不足，港府早前提出容許非本地培訓港人醫生，於本港公營醫療機構工作5年後，可免執業資格試獲執業資格。食衞局今（10）晚7時半至10時與多個醫生組織會面，講解相關政策。香港醫務委員會主席劉允怡透露，局方目前只有初步想法，而細節則有待商討。

劉允怡認為，免試是一個可探討的做法，但必須保證醫生質素一定要好，透露會上局方只表達初步想法，諮詢期間會找不同持分者如大學醫學生；劉又表示，醫委會3月才會召開會議討論。被問到由立法會修例會否矮化醫委會角色，劉允怡重申醫委會只是一個執行機構，不是制定法律。

醫委會委員楊協和亦形容會上氣氛良好，重申醫學會認為執業試是必須的，因每間醫學院有好或不好的學生，故最好是用考試來評核個人能力，而認可學院名單只是認可醫學院本身。楊協和亦表示，會上表達醫管局必須優先聘請本地醫科生，並獲局方答應。

有出席會議的醫護誠信同行主席林哲玄表示，會上食衞局主要向各醫生組織講解引入海外醫生的建議，其後由醫生組織代表發問。林哲玄認為，不論支持還是反對政府這項政策建議都無助完全解決香港的醫療問題：「人力資源問題是否就能解決香港的醫療問題？」

林指出，政府的建議是希望在海外讀醫的精英港人回港，在公營醫療機構工作6年兼專科培訓，成為專科醫生後再服務5年，但相關時間長，相信對這類人會謹慎考慮能否在港建立事業，包括前景、專科培訓和晉升機會。

對於如反對有關政策建議便被會標籤為醫學界是保議主義，林指自己對有關建議持開放態度，認為「最重要是對社會是有好處還是壞處」，故並非只會說反對，但提醒當局在落實有關政策時，須對本地醫科畢業生有承諾及提供培訓，當有關修例提交立法會時，冀相關議員不會再將引入海外醫生的門檻降低。

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記者：鄧凱文

工作6年兼專科培訓，成為專科醫生後再服務5年