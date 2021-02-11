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【強檢大廈】23幢大廈納強檢　土瓜灣道、美景街14幢舊樓污水檢測陽性

社會 01:17 2021/02/11

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土瓜灣美景街多幢大廈污水檢測呈陽性，被納強檢名單。

政府深夜就23幢大廈發出強制檢測公告刊憲，要求於過去14日內曾身處大廈逾2小時人士接受新冠病毒核酸檢測。當中8幢大廈及處所，因為新增一宗或以上確診個案，被納入強制檢測公告，包括黃埔花園12期銀竹苑7座、沙田銀禧花園6座、荃灣海濱花園海霞閣、旺角通菜街/登打士街鴻輝大廈等；土瓜灣更有14幢大廈，因污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均被納入強制檢測公告。

另外，政府曾於1月26日就荃灣綠楊新邨R座作出強制檢測公告，由於病毒潛伏期有機會較長，因此有關人士須進行第二次檢測。

政府今日(2月11日)會在荃灣海濱花園及火炭銀禧花園增設流動採樣站。而位於佐敦官涌體育館、旺角麥花臣遊樂場及荃灣荃榮街遊樂場的流動採樣站，均會延長服務日期至2月14日（星期日），位於黃竹坑體育館的流動採樣站會延長服務日期至2月15日（星期一），位於東涌北公園的流動採樣站則會延長服務日期至2月18日（星期四）。

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由2月12日起，位於黃大仙廣場的流動採樣站會改設於睦鄰街遊樂場，暫定開放至2月18日（星期四）。在農曆新年期間，各流動採樣站將繼續開放，便利市民接受檢測服務，而個別採樣站的開放時間將稍作調整。除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。

2月10日納入強制檢測公告大廈名單如下：

新增一宗或以上確診個案的大廈(8幢) -- 
1. 元朗八鄉橫台山羅屋村 92A 號
2. 元朗崇正新村503號
3. 馬鞍山錦豐苑錦菱閣
4. 旺角通菜街/登打士街鴻輝大廈
5. 沙田銀禧花園6座
6. 黃埔花園12期銀竹苑7座
7. 荃灣海濱花園海霞閣
8. 葵涌華豐工業中心第1座及第2座

污水樣本檢測呈陽性的大廈 (14幢)--
1. 土瓜灣土瓜灣道 281-299A 號土瓜灣大廈
2. 土瓜灣美景街 39 號安和園(第二期)安平大廈
3. 土瓜灣美景街 55 號安和園(第二期)安康大廈
4. 土瓜灣土瓜灣道 261 及 263 號
5. 土瓜灣土瓜灣道 265 及 267 號
6. 土瓜灣土瓜灣道 269 及 271 號
7. 土瓜灣土瓜灣道 273 及 275 號
8. 土瓜灣土瓜灣道 277 及 279 號
9. 土瓜灣美景街 9 及 11 號
10. 土瓜灣美景街 13 及 15 號
11. 土瓜灣美景街 17 及 19 號
12. 土瓜灣美景街 21 及 23 號
13. 土瓜灣美景街 25 及 27 號
14. 土瓜灣美景街 29 及 31 號

屬第二次檢測的大廈 (1幢)
1. 荃灣綠楊新邨 R 座

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責任編輯　李志強

土瓜灣 檢測中心 病毒檢測 安康大廈 錦豐苑 海濱花園 綠楊新邨 銀禧花園 黃埔花園

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