【通識改革】增選擇題委員會曾意見分歧　劉智鵬認為大學收生無必要考慮內地考察表現

▲ 重新冠名科目委員會主席劉智鵬身兼嶺大協理副校長，他認為大學無必要將內地考察表現列作入學考慮標準。（黃建輝攝）

新通識科改革除了將文憑試成績評級改為「達標」與「不達標」，並刪去卷二「延伸回應題」、保留卷一的「資料回應題」但同時加入多項選擇題（MC）及短答。「重新冠名科目委員會」主席劉智鵬透露，考評局代表曾反對加入MC，但包括他在內的多名委員認為MC仍可考核學生能力。此外，本身是大學管理層的劉智鵬認為無必要將新增的內地考察表現列作入學考慮標準。

課程發展議會－香港考試及評核局重新冠名科目委員會上月召開兩次會議後，便通過改革課程及評估方案初稿，上周透過教育局通函公布後，隨即向學界進行為期一個月的諮詢。

委員會主席劉智鵬接受本報專訪時透露，委員會最初討論時，考評局代表曾反對加入多項選擇題，「考評局代表話，呢個咁高階嘅學科我哋唔用MC，但有在場中學老師地理，話地理科DSE（文憑試）、AL（高考）從來都有MC，我哋都做得到，點解（新通識科）做唔到呀？我就加多句，大學都做緊MC㗎，點解唔得呀？」

劉智鵬日前稱參考美國研究院入學試（GRE）及部分專業資格考試亦設多項選擇題，舉例指前者要求學生進行分析，題型絕不簡單。

不過，據教育局諮詢文件附上的樣本試卷，唯一一條多項選擇題，只是問到「以下哪項是屬於香港特別行政區的政治體制？」並提供4個選擇組合，相對簡單直接，未見劉智鵬所提及的複雜題型，劉智鵬回應道：「都要設計㗎，其實好容易啫，大家可以參考吓GRE周街都有。」

他批評現有課程內容太闊太深，「好彩個考評變達標、唔達標，可以封住個『蝕本門』，唔洗咁慘。」

對於有教師憂慮評級簡化會令新科目的核心科地位被弱化、學生或會「hea答」，劉智鵬直言「hea答咪好囉」，更反問「點解要畀心機呢？」他說：

老師錯咗呀喂，成個科改革就係，大家唔好畀心機，輕鬆地坐喺度吸收知識。

他用睇戲、睇波作比喻，「唔係要學生寫影評、球評，我哋就係唔想你咁做，唔該你真係享受吓吸收知識嗰種嘅愉快經驗⋯⋯不過有啲學生可能連呢啲都hea埋，香港總有呢啲人。」

內為地考察無必要列作大學門檻 料大學彈性取錄不達標考生

最終課程及考評模式仍有待敲定，各大學目前仍未公布就新通識科改動的收生安排。教育局代表在昨日（10日）的學校簡介會上指，局方已就大學基本收生要求，跟大學聯繫，待優化課程落實，大學將會公布收生準則，更指如學生不參加內地考察會「有後果」。

劉智鵬身兼嶺南大學協理副校長（學術及對外關係），他個人認為無必要將內地考察表現列作入學考慮標準，對於有考生或因個人意願或種種原因無法參加內地考察，他說，「我唔相信我哋會要求所有學生咩情況下都要去一次，如果去唔到嘅話會想辦法解決」。

他續指，本港大學為擴大收生來源，「會考慮好多情況」，舉例如大學彈性收生取錄核心科目未達「3322」門檻的考生，相信大學會以「達標」作為一般入學標準，另行處理不達標的考生。

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記者：馮琪雅