【新冠肺炎】兩名確診者曾到訪觀塘及沙田花市　4間食肆曾有確診者到訪遍及元朗大埔

▲ 再增4間食肆曾有確診者到訪，另有兩個花市在2月7日、8日期間亦有確診者到訪。

新冠肺炎疫情持續，本港昨日（10日）新增17宗確診個案，全部屬本地感染，當中有4宗源頭不明個案，其餘13宗個案與早前的個案相關；另有少於20宗初步確診。

衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增4間食肆曾有確診者到訪，另有兩個花市在2月7日、8日期間亦有確診者到訪。

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根據衞生防護中心資料，新增的花市及食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

大埔 大埔超級城 Outback Steakhouse 04/02/2021 10703

沙田 禾輋廣場 和平餐廳 07/02/2021 10702

東區 新翠商場 亞參雞飯 08/02/2021 10704

元朗 幸福樓2期 大寶冰室 08/02/2021 10711

沙田 源禾遊樂場 (花市) 07/02/2021 10702

觀塘 觀塘遊樂場 (花市) 08/02/2021 10704

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責任編輯：羅嘉欣