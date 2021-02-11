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【新冠肺炎】兩名確診者曾到訪觀塘及沙田花市　4間食肆曾有確診者到訪遍及元朗大埔

健康 10:13 2021/02/11

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再增4間食肆曾有確診者到訪，另有兩個花市在2月7日、8日期間亦有確診者到訪。

新冠肺炎疫情持續，本港昨日（10日）新增17宗確診個案，全部屬本地感染，當中有4宗源頭不明個案，其餘13宗個案與早前的個案相關；另有少於20宗初步確診。

衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增4間食肆曾有確診者到訪，另有兩個花市在2月7日、8日期間亦有確診者到訪。

點擊圖片即睇維園年宵花市情況:

    點擊圖片放大
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根據衞生防護中心資料，新增的花市及食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

  • 大埔 大埔超級城 Outback Steakhouse 04/02/2021 10703
  • 沙田 禾輋廣場 和平餐廳 07/02/2021 10702
  • 東區 新翠商場 亞參雞飯 08/02/2021 10704
  • 元朗 幸福樓2期 大寶冰室 08/02/2021 10711
  • 沙田 源禾遊樂場 (花市) 07/02/2021 10702
  • 觀塘 觀塘遊樂場 (花市) 08/02/2021 10704

有關確診者居住的大廈，請前往【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣

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