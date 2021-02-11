【家居安全】天水圍疑似外傭危企窗台抹窗　網民大驚：抹窗唔使搵命博

年近歲晚，不少民眾均大掃除，惟天水圍街坊昨（10日）在網上分享，稱在天瑞邨驚見一名疑似外傭的女子，危企窗台抹窗，場面觸目驚心。大批網民高呼大驚，提醒「抹窗唔使搵命博」。

facebook多個群組有網民圖文並茂發帖稱，

天瑞邨外傭咁樣抹窗？

據網民上傳的相片顯示，該身穿白色衫的女子站在窗台，手持紅色抹布抹窗，期間僅倚著窗戶，及以單手捉著窗花維持平衡，驚險萬分。

點擊看疑似外傭危企窗台抹窗驚險畫面：

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帖文一出引起網民熱議，大批網民高呼危險，「好恐怖，我睇到都腳軟」、「點解到現在都仲有咁多人咁樣抹窗！其實現在都有好多不同類型抹窗工具買來用啦！」、「點解啲人可以咁危險都做」、「個窗污糟d唔會死人既，做咩要搵命搏呢」、「萬一意外僱主成世唔安樂」、「想表演空中飛人」。不過都有網民質疑是否外傭。

2016年，一名菲傭在將軍澳高層住所露台抹窗時，失足墮樓爆頭斃命。2017年1月1日隨即修訂外傭標準僱傭合約，新增兩項條款訂明，第一，不論工作的單位是高層或低層，除了地下、露台或走廊以外的窗外，窗戶都須鎖上或固定窗花；第二，外傭除了手臂外，身體其他部分不得伸出窗外。

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責任編輯︰王明芳