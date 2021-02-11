【開心速遞】89歲胡楓患老年黃斑病變　樂觀修哥覆診不忘為大眾送歡笑

▲ 修哥仍然十分精靈。

現年89歲的胡楓（修哥）在去年發現患上老年黃斑病變，並接受針藥治療。幸修哥十分豁達樂觀，不但沒有怨天尤人，更加把歡樂送給身邊所有人。日前他由契女方國珊陪陪同往眼科覆診，並在社交平台上載當日的照片，從相; 所相中所見修哥精神不錯。

方國珊並寫道：「他的魅力就是氹到身邊的人好歡樂，護士姑娘問佢、你見到幾多隻手指，明明兩隻，他說1十1＝2，姑娘再放3隻手指，他就答：『我見到OK』。」修哥果然是十分精靈。

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▲ 修哥充滿活力及幽默感。（取自方國珊facebook）

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方國珊續稱：

契爺教我做事、唔好衝動，做大事要淡定！￼我回應他：「契爺，我係熱情，唔係衝動」跟著契爺：「哦，喺！你的是熱情的衝動」 其實修哥是約在3年多前視力開始模糊，看到建築物的線條變彎，原以為純屬老年視力退化，不察覺是黃斑病變。其後景物彎曲、直線變波形的情況愈來愈嚴重，求醫後才得知自己患病，於是立即遵循指示檢查、覆診和治療。

據香港眼科學會估計，現時約有50萬人患老年黃斑病變，而隨人口老化，病症亦會變得普遍。有人或認為年輕就不會患病，因而放下疾病戒心，但事實上老年黃斑病變非只出現70、80歲長者身上，即使60歲亦有可能患上。

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早前修哥上阿旦鄭丹瑞的人YouTube頻道《健康‧旦》任請嘉賓，他表示手術後更注重護眼：「現在會少點睇手機，以及一定會在光線充足的環境睇電視。」

而同場的黃禮文醫生指，要有效預防黃斑病變，需要注重飲食均衡、減少脂肪攝取及戒煙等。

同場加映：謝雪心訪問