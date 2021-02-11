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開心速遞︱《愛回家》送水輝騷超靚腹肌　許家傑：新一年訂下了新的目標

娛樂 14:51 2021/02/11

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熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

許家傑突破好爸爸晒人魚線。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》中，男神「送水輝」許家傑集好爸爸和完美男友於一身。近日「送水輝」許家傑在社交媒體分享一輯「爆肌」照，這輯相片更是由黃嘉樂攝影師女朋友Samantha操刀。

許家傑分享爆肌照並配文：「新一年，訂下了新的目標。就是繼續探索自己，突破自己。多謝Samantha and Florence 令我更了解自己。」

他續指：「真正有勇氣嘅人並唔係冇恐懼或者無視恐懼，而係佢正視自己恐懼嘅事情，仍然願意採取行動。#勇者不懼#走出舒適圈#改變自己的勇氣#不一樣的自己#曙光」

好友張明偉留言：「鼻血已噴！」，楊潮凱也讚歎：「靚到呢」。而黃嘉樂女朋友Samantha表示：「你解鎖！」

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【開心速遞】89歲胡楓患老年黃斑病變　樂觀修哥覆診不忘為大眾送歡笑

為入行棄當核數師

擁有會計學高級文憑學歷的許家傑，入行前曾任職核數師，即使未考獲牌照已月入3萬元。

但刻板的工作令許家傑尋求突破2009年，許家傑參選香港先生，以燦爤的笑容和具有職業水準的拉丁舞技而奪冠入行。

由核數師轉職至演員，加上當了3、4年演員仍在做沒有對白的角色，令許家傑收入大減，信心也受到打擊，甚至需要借錢度日和交不到家用。

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低潮期許家傑積極裝備自己，健身、學唱歌及演戲，爭取演出機會。在2017年終於等到《愛‧回家開心速遞》宋瑞輝（送水輝）一角，人氣急升。

他亦漸受TVB重用，在早前播出的《機場特警》演反派表現不俗，新作為尚未推出的《拳王》。

同場加映：張明偉專訪

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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