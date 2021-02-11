  • 18°C
香港時間 : 2021211日 (週四) 12:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開心速遞】Bonnie出軌翻撻前度朱凌凌？　一文睇清安仔育英朱Ling三角關係【有片】

娛樂 11:28 2021/02/11

分享：

熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的安仔（周嘉洛飾）和Bonnie（林凱恩飾）面臨分手危機。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》創造了多對CP，包括大小姐（林淑敏飾）和送水輝（許家傑飾）、若水（呂慧儀飾）和龔燁（張景淳飾）、細龍生（鄭世豪）和細龍太（陳偉琪飾）等，都深受觀眾愛戴。

其中安仔金城安（周嘉洛飾）和Bonnie譚育英（林凱恩飾）這一對，在昨晚（2月10日）播出的《愛‧回家之開心速遞》卻面臨分手危機，「第三者」更是安仔好兄弟兼Bonnie的前度朱Ling朱凌凌（吳偉豪飾）？

【她她她的少女時代】林凱恩代媽媽圓選美夢　不受父母離異影響：仍相信婚姻【有片】

    點擊圖片放大
    +5
    +4

Bonnie曾與朱Ling拍拖

昨晚（10日）播出的第1145集《愛‧回家之開心速遞》講述譚校長夫婦（陳榮峻及吳香倫飾）希望令愛女Bonnie與安仔分手，並且與兩老心目中的理想女婿朱Line愛火重燃，於是施計拆散鴛鴦。然而，安仔和Bonnie仍然甜蜜相處，感情未有受影響。

其實《愛‧回家之開心速遞》的粉絲應該記得，Bonnie曾與朱Ling相戀，而當時安仔暗戀Bonnie好姊妹Venus（鄺潔楹飾）。不過最終Bonnie情歸安仔，二人拍拖至今亦不時放閃。

《開心速遞》周嘉洛感激媽媽凌晨4時起床煮早餐　安仔周嘉洛：要全年無休孝順媽咪

    點擊圖片放大
    +5
    +4

安仔朱Ling天生一對

其實在最早的設定，Bonnie為大學單身女子會Bonnie Club會長，一度因為其身份而不敢公開戀情，以致與安仔拍拖初期玩地下情。

安仔好友朱Ling亦未有因他與前度拍拖而感到難受，大方祝福二人之餘也經常「助攻」令二人感情升溫。

不過，在不少觀眾的心目中安凌CP才是他們心目中最喜愛的一對，真正「第三者」其實是Bonnie才對。不知《愛‧回家之開心速遞》創作團隊日後會否來個突破，讓安仔與朱Ling成為一對真正的hehe戀人？

同場加映：林淑敏x許家傑x梁禹勤專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

《開心速遞》周嘉洛感激媽媽凌晨4時起床煮早餐　安仔周嘉洛：要全年無休孝順媽咪
18:12 2019/03/19
《開心速遞》周嘉洛感激媽媽凌晨4時起床煮早餐　安仔周嘉洛：要全年無休孝順媽咪
【降魔的2.0】林凱恩演大肚婆感受孕婦辛酸　盼開輔導中心幫無助婦女
11:21 2020/05/15
【降魔的2.0】林凱恩演大肚婆感受孕婦辛酸　盼開輔導中心幫無助婦女
【她她她的少女時代】林凱恩代媽媽圓選美夢　不受父母離異影響：仍相信婚姻【有片】
13:12 2019/09/03
【她她她的少女時代】林凱恩代媽媽圓選美夢　不受父母離異影響：仍相信婚姻【有片】
周嘉洛 吳偉豪 林凱恩 娛樂人物職業 演員 開心速遞 電視劇 TVB 娛樂機構

最高瀏覽

【千億女友】李澤楷女友郭嘉文穿婚紗拍片　好姊妹林凱恩鬼馬爆料：She said yes
14:28 2021/02/10
【千億女友】李澤楷女友郭嘉文穿婚紗拍片　好姊妹林凱恩鬼馬爆料：She said yes
【打工仔悲歌】固執父母不相信可以WFH　打工仔焗租80呎無窗工廈逃避家人
13:03 2021/02/09
【打工仔悲歌】固執父母不相信可以WFH　打工仔焗租80呎無窗工廈逃避家人
【齊人之福】鄧兆尊付150萬家用照顧3女友　有前港姐問價3萬月薪求兆尊包養
18:41 2021/02/09
【齊人之福】鄧兆尊付150萬家用照顧3女友　有前港姐問價3萬月薪求兆尊包養