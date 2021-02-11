【開心速遞】Bonnie出軌翻撻前度朱凌凌？　一文睇清安仔育英朱Ling三角關係【有片】

▲ TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的安仔（周嘉洛飾）和Bonnie（林凱恩飾）面臨分手危機。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》創造了多對CP，包括大小姐（林淑敏飾）和送水輝（許家傑飾）、若水（呂慧儀飾）和龔燁（張景淳飾）、細龍生（鄭世豪）和細龍太（陳偉琪飾）等，都深受觀眾愛戴。

其中安仔金城安（周嘉洛飾）和Bonnie譚育英（林凱恩飾）這一對，在昨晚（2月10日）播出的《愛‧回家之開心速遞》卻面臨分手危機，「第三者」更是安仔好兄弟兼Bonnie的前度朱Ling朱凌凌（吳偉豪飾）？

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Bonnie曾與朱Ling拍拖

昨晚（10日）播出的第1145集《愛‧回家之開心速遞》講述譚校長夫婦（陳榮峻及吳香倫飾）希望令愛女Bonnie與安仔分手，並且與兩老心目中的理想女婿朱Line愛火重燃，於是施計拆散鴛鴦。然而，安仔和Bonnie仍然甜蜜相處，感情未有受影響。

其實《愛‧回家之開心速遞》的粉絲應該記得，Bonnie曾與朱Ling相戀，而當時安仔暗戀Bonnie好姊妹Venus（鄺潔楹飾）。不過最終Bonnie情歸安仔，二人拍拖至今亦不時放閃。

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安仔朱Ling天生一對

其實在最早的設定，Bonnie為大學單身女子會Bonnie Club會長，一度因為其身份而不敢公開戀情，以致與安仔拍拖初期玩地下情。

安仔好友朱Ling亦未有因他與前度拍拖而感到難受，大方祝福二人之餘也經常「助攻」令二人感情升溫。

不過，在不少觀眾的心目中安凌CP才是他們心目中最喜愛的一對，真正「第三者」其實是Bonnie才對。不知《愛‧回家之開心速遞》創作團隊日後會否來個突破，讓安仔與朱Ling成為一對真正的hehe戀人？

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