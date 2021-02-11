【疫市招聘】$750/日聘助理做國際學校家教　陪老闆兩女讀書另加文職周末隨時候命

▲ $750/日聘助理做國際學校家教陪老闆兩女讀書，另做公司文職，但返朝九晚六周末隨時候命。

新冠肺炎疫情下，不少人的生計大受影響，有網民於社交媒體上載截圖，指一間貿易公司女老闆聘請助理，工作主要負責陪兩名不同程度女兒的讀書，另需處理公司簡單文書工作。惟其要求甚高，不單要大學以上學歷，更需針對國際學校的課程教授，但日薪只有$750，引來不少網民抨擊出手低，狠批「做地盤散工，人工都高過佢」。

有網民於Facebook群組「將軍澳主場」發帖及上載截圖，網民直指該老闆出手低，要求太高，工作時間朝九晚六，一星期需5天工作，工作性質主要陪老闆兩名女兒讀書上網課及處理公司文職工作。然而，其要求令人一看瞠目結舌，除了是大學本科及以上學歷、熟練普通話及英文，另需對小朋友有耐心及對國際學校課程有針對性安排，方便小朋友日常學習。

日薪$750周末要隨時候命

截圖再寫明，助理不需做家務，但工作前需提供地址證明其住所大廈14天內沒有新冠肺炎確診個案，更需提供健康證明。不過，助理的日薪只有$750，招聘帖更指明不工作沒有薪金，周末亦要隨時候命。

▲ 招聘要求。（Facebook圖片）



網民狠批薪金不合理，「$750一日？但好嘅補習老師都要$300/hour，而教國際學校就起碼$500/hour。」網民更狠批工作繁多，不單為兩個不同程度的小朋友補習，更需處理公司的文職工作，

仲要星期六日假期都要standby on call！

網民批：當人奴隸？

另有網民在帖文下留言諷刺該老闆當助理是奴隸，更有網民指老闆將媽媽的責任推卸。

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責任編輯︰王明芳