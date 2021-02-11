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【新冠肺炎】消息：新增20多宗確診個案　涉不明源頭個案

社會 13:41 2021/02/11

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消息指今日新增20多宗確診個案。

今日（11日）是農曆年三十晚，消息指新增20多宗確診個案，據了解有數宗不明源頭個案，衞生防護中心及醫管局下午會交代疫情最新情況。

本港第4波新冠肺炎疫情似有回落，昨錄17宗確診個案，為去年11月中以來近3個月最低，全屬本地感染，當中4宗屬源頭未明，另有約20宗初步確診。

本周日納入強檢的大埔太和邨愛和樓，昨增3住戶染疫，累計5宗，其中4人均居於14樓，涉3單位，衞生防護中心擔心該層有染疫居民仍處於潛伏期，故安排14樓全層住戶撤離檢疫。昨多8幢住宅大廈納強制檢測名單，包括馬鞍山錦豐苑錦菱閣、火炭銀禧花園、荃灣海濱花園海霞閣等。

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記者：伍瑋瑋

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