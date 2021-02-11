【職場哲學】做人唔可以計較咁多 鄭丹瑞：總會有收穫的一天

▲ 做人不能計較太多。

曾經，在「做人唔可以計較咁多」和「做人唔可以乜嘢都無所謂」之間掙扎。智者叫我做人別計較，只管做，總有收穫的一天。前輩提示我，做人一定要為自己爭取最大利益：「你係值咁多就要爭取番咁多，一毫子都不能少！」

掙扎過後，得出的結論是：我不計較，的確是賺少了，但心理上是覺得富足的；我太計較，別人肯給予自己表現的機會就少了，權衡利害得失，我寧願選擇前者。

有不太熟悉的朋友問我：「聽講你唔收錢拍『健康旦』，咁蝕底嘅嘢你都肯做？」去年疫情肆虐，手頭上所有工作都被迫停頓，這網上頻道讓自己和身邊的工作人員有工開，已經十分感恩，還斤斤計較些甚麼？我固執地相信，一件事情，只要滲入了「計較」元素，就不夠純粹，失去初心。

這些日子，走到街上，碰到一些不認識的人跟我說：「我有訂閱你嘅頻道，啲健康資訊好有用，做得好好，努力加油！」我笑着回答：「每次你們的鼓勵讚賞，於我來說，就等於收到一份相當可觀的酬勞。我跟自己說：又出雙糧！」朋友經常笑我阿Q，但卻是這份阿Q精神一直推動着我前行，我從來都不是一個有很大野心的人，年紀愈大，愈能感受到「知足常樂」這四個字的可貴之處。

一步一腳印，每日兩條片，不經不覺，頻道由鼠年走到牛年，祝願我繼續阿Q，大家繼續健康。

全文刊於經濟日報，原題為「計較」

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