  • 19°C
香港時間 : 2021211日 (四) 18:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

職場哲學︱做人唔可以計較咁多 鄭丹瑞：總會有收穫的一天

休閒消費 11:24 2021/02/11

分享：

熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

做人不能計較太多。

曾經，在「做人唔可以計較咁多」和「做人唔可以乜嘢都無所謂」之間掙扎。智者叫我做人別計較，只管做，總有收穫的一天。前輩提示我，做人一定要為自己爭取最大利益：「你係值咁多就要爭取番咁多，一毫子都不能少！」

掙扎過後，得出的結論是：我不計較，的確是賺少了，但心理上是覺得富足的；我太計較，別人肯給予自己表現的機會就少了，權衡利害得失，我寧願選擇前者。

有不太熟悉的朋友問我：「聽講你唔收錢拍『健康旦』，咁蝕底嘅嘢你都肯做？」去年疫情肆虐，手頭上所有工作都被迫停頓，這網上頻道讓自己和身邊的工作人員有工開，已經十分感恩，還斤斤計較些甚麼？我固執地相信，一件事情，只要滲入了「計較」元素，就不夠純粹，失去初心。

這些日子，走到街上，碰到一些不認識的人跟我說：「我有訂閱你嘅頻道，啲健康資訊好有用，做得好好，努力加油！」我笑着回答：「每次你們的鼓勵讚賞，於我來說，就等於收到一份相當可觀的酬勞。我跟自己說：又出雙糧！」朋友經常笑我阿Q，但卻是這份阿Q精神一直推動着我前行，我從來都不是一個有很大野心的人，年紀愈大，愈能感受到「知足常樂」這四個字的可貴之處。

一步一腳印，每日兩條片，不經不覺，頻道由鼠年走到牛年，祝願我繼續阿Q，大家繼續健康。

全文刊於經濟日報，原題為「計較」

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

撰文 : 鄭丹瑞

鄭丹瑞 哲學

最高瀏覽

【千億女友】李澤楷女友郭嘉文穿婚紗拍片　好姊妹林凱恩鬼馬爆料：She said yes
14:28 2021/02/10
【千億女友】李澤楷女友郭嘉文穿婚紗拍片　好姊妹林凱恩鬼馬爆料：She said yes
【打工仔悲歌】固執父母不相信可以WFH　打工仔焗租80呎無窗工廈逃避家人
13:03 2021/02/09
【打工仔悲歌】固執父母不相信可以WFH　打工仔焗租80呎無窗工廈逃避家人
【空難傷痛】復興空難唯一倖存空姐6年後訴心聲　死裡逃生患創傷後遺症勉勵低潮同路人
15:22 2021/02/10
【空難傷痛】復興空難唯一倖存空姐6年後訴心聲　死裡逃生患創傷後遺症勉勵低潮同路人