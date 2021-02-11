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【陀槍師姐2021】為楊茜堯一句話勤做Gym　羅子溢靠3招由瘦仔成爆肌型男【有片】

娛樂 12:05 2021/02/11

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羅子溢在劇中大晒爆肌手瓜。

昨晚（10日）TVB劇《陀槍師姐2021》講到檬Sir（陳豪飾）得悉華Dee（羅子溢飾）是警察臥底身份，二人在屋內打成一團。之後，威Sir（許紹雄飾）出現成功勸架，可是華Dee與檬Sir仍然爭吵互諷，華Dee更乘機騷出爆肌手瓜示威。

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羅子溢胸肌有逾40吋。（截圖）

為老婆決心操肌

羅子溢在《陀槍師姐2021》大晒爆肌手瓜，簡直逼爆熒幕！不過，初出道時的羅子溢並沒爆肌身型，要做到視覺上有如此震撼的效果，全靠他每日努力操練而成，並非得天獨厚。

他透露過，每天都會到健身房操肌，而他的二頭肌、三頭肌在特訓後亦明顯愈來愈粗壯。不過，原來除了為令身型更耀目外，太太楊茜堯是羅子溢健身的最大動力。

羅子溢曾指，楊茜堯嫌他不夠大隻：「因為我追求她時，身形較健碩，但後來瘦下來，她就說擁抱時沒甚麼感覺。」所以為讓老婆重拾安全感，決心要好好操肌，果然一直以來都是名副其實的愛妻號。

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靠3大法則操爆肌

羅子溢曾分享做Gym的3個法則，第一是每天運動1小時，但就要非常專心，電話也要鎖起。而他每天要練的部位都不同，包括大腿肌肉、膊頭、背脊、胸部、二頭肌，及三頭肌，6日為一個循環。

他亦分享練二頭肌的細節：「常用機械（負重）訓練，練手瓜會練6至7組動作，每組動作大約10至15下，1個鐘內約可每個動作做3組。」

羅子溢出道初期身型較瘦削。（東星圖片）

戒肥膩食物

此外，飲食上亦要有所克制。羅子溢指自己沒太刻意戒口，但肥膩食物就一律不吃，但也不會日吃過多雞蛋或戒食澱粉質，反而健康有益的食物都會進食。

他並指自己的體質需要多蛋白，肌肉才會發達，故會吃很多澱粉質，而且消耗多，所以食量也會大大增加。

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同場加映：張明偉專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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