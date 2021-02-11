【活得健康啲】OL長期翹腳可致脊椎側彎　物理治療師教2個伸展動作舒緩痛症

▲ OL長期翹腳可致脊椎側彎，物理治療師教2個伸展動作舒緩痛症。

不少人都有翹腳的習慣，尤其在辦公室上班的打工仔，經常一坐下就慣性翹腳，長遠下來，可引發各種痛症。TOPick請來迅康復康治療中心註冊物理治療師李建邦（Arthur），拆解翹腳的壞處，並分享舒緩痛症的方法。

翹腳引起3大問題

1.脊椎側彎

Arthur指出，翹腳時，盆骨處於一高一低的狀況，腰部會側向一邊，可能導致腰痛，而當腰側向一邊，身體會自動調節，胸椎、頸椎會側向另一邊，以達到平衡，有機會引起脊椎側彎的問題。

2.椎間盤突出

另外，當我們翹腳時，盆骨會向後傾，以翹右腳為例，右邊盆骨向後傾，腰部處於彎曲的狀態，並向左邊側彎，這個位置有機會形成腰椎間盤突出，容易壓迫到神經線，從而導致痛症、麻痹，痛楚更會由腰經過臀部伸延到腳。

3.靜脈曲張

除了痛症外，長期翹腳亦會導致靜脈曲張。Arthur解釋，長時間用力夾住大腿，大腿內側肌肉會處於緊張的狀態，當內側肌間的靜脈受到壓迫，會導致血液循環下降，造成靜脈曲張，或導致腳部出現水腫。

2個伸展動作舒緩痛症

Arthur介紹了2個伸展動作，有助紓緩翹腳引起的痛症，分別是「內收肌拉筋運動」及「梨狀肌拉筋運動」，點擊下圖看完整動作。

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責任編輯：沈佩珊