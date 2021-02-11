【小心火種】女婿到岳父母家大顯廚藝竟燒著抽油煙機　網民調侃：這招不錯！

▲ 女婿過年到岳父母家大顯廚藝竟燒著抽油煙機。

農曆新年將至，有女婿帶著孝心想在岳父母面前大顯廚藝，豈料煮食火勢太旺，竟燒著整部抽油煙機，最後要家人出手相助滅火。

▲ 煮飯時火勢極旺。

據《搜狐千里眼》報道，2月8日安徽一名男子到岳父母家，本來準備大顯廚藝，沒想到煮食中途火勢太旺起火，更燒著抽油煙機及其風管。

從影片可見，女婿的鑊已經起火，火勢更引燃至抽油煙機，抽油煙機的風扇、風管漸漸燒著。此時女婿看了一眼風管才發現不妙，淡定關掉爐頭。但火勢持續，唯有要家人協助滅火。

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幸好事件沒引發火警，不過抽油煙機已被燒得面目全非。

事件引起網民熱議，紛紛調侃女婿覺得他是故意的：

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同場加映：網上裝修平台「裝修佬」曾分享兩種不同抽油煙機的清潔方法：

排氣型：

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再循環型：

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油煙機油杯提前做好一步驟，輕易解決油漬問題

僱員再培訓局（ERB）「樂活一站」助理李又林教路，在油杯內加上一張保鮮紙，滴下的油漬便會滴在保鮮紙中，日後清潔時只需要更換保鮮紙，便可不費吹灰之力完成清潔步驟。

▲ 在油杯內加上一張保鮮紙，滴下的油漬便會滴在保鮮紙中，日後清潔時只需要更換保鮮紙，便可不費吹灰之力完成清潔步驟。

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責任編輯：羅嘉欣