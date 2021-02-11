【恐怖虐兒】10歲女童慘遭阿姨姨丈綁起毒打　頭浸浴缸休克致死

▲ 南韓一名10歲女童慘遭阿姨、姨丈虐待。

南韓京畿道龍仁市日前發生虐兒案件，一名寄養在阿姨家的10歲女童，被阿姨、姨丈綁起毒打，再遭頭浸浴缸致死。

據外媒報導，事件發生在本月8日，消防接報後到場，發現女童心跳停頓，經搶救後不治。醫護人員在搶救過程中發現女童身上滿佈傷痕、有多處瘀青，懷疑女童遭受虐待，故通知警方。

由於女童母親忙於工作，無暇照顧女兒，自去年10月底起將女童寄養在姊姊家。夫婦向警方供稱，女童近來不聽話，經常尿床，兩人便以掃帚及蒼蠅拍打她，又將她的頭反覆浸進浴缸中。女童在過程中休克死亡，夫婦在初次作供時卻謊稱女童是自行溺斃。

警方調查後發現，女童身上有多處傷口、手臂上亦有綁痕，推測夫婦曾將女童綁起虐打。驗屍報告結果顯示，女童死於連續性休克。現時警方以涉嫌虐待兒童罪拘留兩夫婦，取證後考慮改控故意殺人罪。

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責任編輯︰王明芳