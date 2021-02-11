桃花行運｜大埔慈山寺年初七重開　李嘉誠新春栽桃花盼為港人祈福【附預約方法】

▲ 大埔慈山寺年初七重開。

慈山寺功德主、長和系資深顧問李嘉誠在半年前，開展栽植桃花計劃，現在逾500株桃花盛開，超人盼借助供花，為香港及廣大港人祈福。慈山寺於大年初七（18日）重開，公眾可於網上預約參學。

即睇桃花盛開情況：

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慈山寺於fb轉載李嘉誠的信息，指知道香港人在疫情期間「想花」，盼借供花為廣大香港人祈福，寄望新一年港人具般若之慧，明心見性，福慧同修。

慈山寺於過往新春，也舉行「新春花供禮佛日」，公眾可入寺賞花。因應疫情，今年延至大年初七開始，每天參觀人數設上限500人，參觀前要先預約。

慈山寺於fb稱，欣逢新歲，寺方誠摯邀請公眾參與「新春花供祈願」，在法師指引導下，為自己和至親祝願，同心共祈、疫症早除，社會安定、諸事和順。公眾即日起至年初四（15日），可到慈山寺網站線上祈願。寺方將於初五（16日）之「祈福禮供三寶諸天」法會內，為祈願者誦經祝福，願所求如意，安康自在。

寺方也期待跟善信，於正月初五早上9時15分共參法會，同藉齋天儀式觀照自心，弘開福慧，同生歡喜。

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責任編輯：吳卓峰