【兒童理財】幫子女儲利是錢　10間銀行兒童儲蓄戶口開戶攻略

▲ 讓小朋友儲利市錢學理財不做月光族，TOPick搜尋10間銀行兒童儲蓄戶口最低條件。

農曆新年𢭃利市，荷包盤滿缽滿，家長可以趁機會為年幼子女開立兒童戶口，從小灌輸正確的理財觀念非常重要，助他們踏出獨立理財的第一步。TOPick為各位家長搜羅市面上10間銀行，比較其推出的兒童儲蓄計劃、開戶金額及最低結餘限制等，讓家長為孩子開戶前認清相關條文。

部分銀行設最低開戶金額

10間銀行中，部分銀行設有最低開戶金額，由10元至每月500元不等，詳細最低開戶金額，請點擊大圖逐間睇。

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開設戶口有迎新禮物

部分銀行更設有迎新禮物，其中大新銀行「Thomas & Friends」或「DORAEMON」兒童儲蓄戶口，只要符合相關條件便可以獲得即可獲得Thomas & Friends或Doraemon精品乙份，甚至可獲得書券。

至於恒生「智多Kid理財戶口」，若滿足一定存款要求，也可獲海洋公園限量版錢罌。

10間銀行的開戶要求，請前往【下一頁】

開戶須知

家長帶小朋友開設兒童理財戶口時，需為小朋友準備出生紙、家長的身份證及近3個月住址證明等文件。而且需要留意的是，每間銀行的年齡要求不同，部分銀行亦有取消戶口的手續費，若在3個月內取消戶口，銀行有可能會收取手續費約50元至200元不等，如網站未有列明家長記得想銀行職員查詢。

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責任編輯：梁節儀